Le nace del corazón aprender música a Don Ramón

HERMOSILLO, Sonora.- Como la canción "Me nace del corazón", es como Ramón Carlos Salazar Ocada, de 72 años de edad, aprendió a tocar el teclado y la guitarra; él es autodidacta, ya que jamás ha tomado cursos de música.

Desde muy pequeño, don Carlos, como es conocido por la mayoría, se interesó por la música y siempre anhelaba tocar la guitarra hasta que aprendió a dominar el instrumento, pero hace 5 años decidió aprender teclado y desde entonces es todo un experto.

Apenas hace 5 años lo toco, pero sólo aprendí. Siempre me ha llamado la atención la música, también toco guitarra y pues quién sabe de dónde venga esto, porque de mi familia nadie toca, ni mi hermano ni nadie, sólo un nieto, que toca guitarra.

"A mí me nace tocar, nomás y entretenerme con la música. No utilicé ni un libro ni nada, ya lo traigo en la sangre, me nace del corazón la música", dijo.

Don Carlos no se considera un profesional, pero es muy solicitado por sus familiares y amigos para ambientar fiestas.

Casi a diario don Carlos se sienta en el porche de su casa con el teclado que le trajo su hija desde Estados Unidos y alegra las mañanas con sus melodías que poco a poco ha ido perfeccionando, como la de "Amor eterno", de Juan Gabriel.

"Todos los días me gusta tocar aquí afuera", agregó, "la gente ya me conoce y pues no me dicen nada, si les gusta o no les gusta, pero yo me entretengo, así fue como aprendí".

Don Carlos nació en Villa de Seris, es viudo desde hace varios años, tiene seis hijos y "tantos nietos, que ya se perdió la cuenta", como así lo expresó.

Habita solo en su vivienda ubicada en la colonia Pedregal de la Villa y su pasatiempo favorito es tocar el teclado, en el que desea seguir aprendiendo sus canciones y perfeccionando, como el bolero "Sin ti", de Los Panchos ó "El Manicero", que son las más solicitadas.