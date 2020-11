Le dicen que pida dinero, pero él lo que quiere es trabajar

HERMOSILLO.- Pascual Barrón García hace todo tipo de trabajos de albañilería, oficio en el que tiene ya cuatro décadas.

Pascual Barrón García aprendió a trabajar en la albañilería desde muy joven, tiene 40 años en este oficio pero hace 5 años trabaja solo con la pierna derecha, ya que por complicaciones de diabetes le amputaron la izquierda.

A sus 56 años ha trabajado en varias obras grandes de Hermosillo y Nogales, se puede mover gracias a una prótesis y un bastón para realizar cualquier trabajo de remodelación, albañilería, acabados, plomería y electricidad.

“Al principio me cambió todo, este es un trabajo duro, pero yo seguí andaba con muletas, luego me pusieron la prótesis y el bastón.

“Ahora me muevo fácilmente y hago trabajos de calidad, no es impedimento el ser discapacitado, yo he estado de encargado de obra”, manifestó Pascual.

NECESITA TRABAJO

El albañil está pasando por una racha donde ha tenido poco trabajo por la pandemia, pero las ganas de salir adelante y de laborar las mantiene firmes, por eso aunque sean trabajos pequeños Don Pascual busca una oportunidad.

Si desea apoyarlo o contratarlo para algún trabajo puede comunicarse al celular 66-23-84-61-04 para llamadas, al 66-23-55-89-93 para mensajes de WhatsApp.