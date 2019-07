"Ladrones cibernéticos" dejaron a Coyito, una mujer jubilada, sin ahorros

HERMOSILLO, Sonora.- "Como no le sé mucho a la computadora y no veo muy bien, puse a mi nietecito a que contestará un correo que me estaban mandando mucho, supuestamente del banco, y caí... me dejaron sin un cinco", expresó doña Coyito de Martínez.



La mujer de 68 años, jubilada, residente de la colonia Álvaro Obregón, manifestó que el correo electrónico traía el logo de la institución bancaria así que ella ni su nieto de 12 años de edad sospecharon nada en ese momento.



"Los bribones con las manos limpias me robaron todo lo que tenía, más de 18 mil pesos, me pasó hace como dos meses", lamentó, "yo puse a mi nieto porque ya ve que le saben, decía el correo que era para actualizar mis datos con el banco; me pidieron mi nombre, número de cuenta, también los tres números finales que están detrás de la tarjeta, parece que ese fue el problema".



Doña Coyito recordó que habían pasado unos cuatro días cuando una de sus hijas la llevó al cajero para retirar y ahí se dio cuenta que su cuenta estaba en cero.



"Pensé que era un error del banco, hasta les reclamé, y como no tenía un seguro para que en estos casos me regresaran el dinero, no puede recuperar nada", expuso, "me dijeron que me habían fraudeado, que había otros casos", recordó, "ahora una hija es la que se encarga de mi cuenta, yo ya ni veo, y mire lo que me hicieron".



CASOS



En lo que va del año se han registrado 55 casos de fraudes electrónicos en Hermosillo, bajo el concepto de Tranferencia Electrónica No Reconocida; en donde por medio de mensajes vía SMS, WhatsApp, llamadas o vía correo electrónico solicitan datos personales y contraseñas, indicó Blanca Alicia López Rosas.



La subdelegada de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) indicó que las personas se quedan sin su dinero y además, con deuda ya que muchos "ladrones cibernéticos" aprovechan para solicitar préstamos.



"Mucha gente no está capacitada para hacer uso de la Banca Móvil por Internet y muchas de ellas están proporcionando sus datos y contraseñas por medio de llamadas telefónicas o mensajes enviados a sus celulares, incluso correos electrónicos", apuntó.



"MUERDEN EL ANZUELO"



Las cantidades de dinero que se han robado han sido desde los 10 mil pesos hasta los 8 millones de pesos, destacó la funcionaria, en donde los afectados han sido personas físicas, morales, particulares y entidades de Gobierno.



"Los ladrones lo que hacen es enviar correos masivos o mensajes a los celulares, todo de forma masiva, hacer llamadas telefónicasBrandon Grotesque" alertó. hasta ver quien cae. Las personas ‘muerden el anzuelo’ dan sus datos y contraseñas y con eso, los ladrones desde la comodidad de su hogar abren la banca por Internet y dejan a las personas y empresas sin su dinero", subrayó.