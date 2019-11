La vida no sería lo mismo sin música

HERMOSILLO, Sonora.- "Si no hubiera música en la vida, pues la vida no sería lo mismo… es mi pasión", expresó el profesor de música Rafael Tadeo Ramírez Rendón, de 42 años de edad, quien se consideró un músico innato.

A los 5 años de vida, Rafael Tadeo comenzó a mostrar sus dotes musicales e ingresó al coro escolar y al de la Iglesia a la que asistía, y ahí descubrió que la música ocuparía un lugar muy importante en su vida.

"Estudié desde muy corta edad música", agregó, "empecé estudiando guitarra, después piano, pero más a corta edad fui integrante de un coro de niños, en el colegio Emaús y ya posteriormente estudié guitarra, y empecé a tocar música cristiana".

En gran parte de su niñez, adolescencia y juventud, Rase dedicó a aprender a tocar varios instrumentos musicales y a escribir sus primeras canciones, perfeccionando su técnica cuando ingresó a la Licenciatura en Artes, con opción Música de la Unison.

PRIMERA GENERACIÓN

Rafael Tadeo fue uno de los 20 seleccionados de esa primer generación en el año de 1997, pero esta no fue su primera opción, ya que siempre estaban presentes los comentarios de los demás que le decían "de la música no vas a vivir".

"Cuando empecé a estudiar música hubo una persona que me dijo: ‘No, te vas a morir de hambre en esa profesión’, pero realmente sí era mi pasión, porque anteriormente estaba estudiando Contabilidad, pero se abrió la licenciatura (en artes) a finales de los noventa.

"Unos amigos músicos que me estaban dando clases me dijeron: ‘Deberías de entrar, tienes mucho talento y sí puedes vivir de la música porque tienes talento’, y apliqué, era muy difícil en ese tiempo, porque en ese tiempo entraron muchos famosos y resulta que me colé entre los 20.

"Si realmente nos gusta, si realmente tenemos talento es necesario que lo que hagamos, lo hagamos con pasión", externó, "y si se hacen con pasión las cosas, se van a abrir puertas; si insistimos y creemos que es posible, sí se abren puertas".

Rafael Tadeo es profesor de música en el Centro de Desarrollo Infantil del Estado de Sonora (CDI) y en el Internado Coronel J. Cruz Gálvez, además es propietario de la Escuela Profesional de Música, ubicada al Sur de la ciudad.