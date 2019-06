La reina rockea en Hermosillo

Queen resucitó por una noche para encender el Hipódromo de Hermosillo, pues el pasado jueves 6 de junio, la banda argentina Dios Salve a la Reina, reconocida como el mejor show tributo a Queen, encendieron al público sonorense para una noche donde rememoraron los mejores éxitos de la agrupación de Freddy Mercury,



El escenario se sentía ya lleno de energía y la excentricidad que definió el estilo de Queen, lleno de colores y máquinas de humo, así como también una plataforma en la que Padín/Mercury pudo subirse a bailar, la batería de Marcos/Taylor con el logotipo de la banda, y un piano al costado del escenario. La banda entró, llenos de energía, caracterizados con los atuendos ochenteros de la banda, Padín con el icónico look de la chamarra amarilla, camiseta y pantalones blancos y sneakers de Mercury. La banda inició el concierto con una versión mucho más movida de "We Will Rock You", seguidas por "Now I’m Here" y "Another One Bites the Dust".



Seguido esto, la banda decidió interactuar mucho más con el público, con una breve interpretación del clásico "Ay-oh!" de Mercury, antes de continuar e invitarlos a bailar con sus clásicos "Somebody to Love", "Killer Queen", "Keep Yourself Alive" y "Under Pressure", donde Padín demostró no sólo su gran talento para interpretar y volver a la vida al icónico vocalista de Queen, pero también ofreció una impresionante imitación de su co-estelar en dicha canción, David Bowie. Todo esto mientras Padín recreaba los clásicos movimientos y bailes de Mercury en escenario, con su micrófono y medio-soporte.



La banda continuó con las baladas "Is This the World We Created..?" y "Love of myLife", en la que Padín invitó al público a corear junto con él, recreando el icónico momento del concierto"Rock in Rio" de 1981.Esta primera sección del concierto fue finalizada con la épica interpretación de "I Want It All".



Un viaje a Live Aid



Luego de abandonar brevemente el escenario, la agrupación regresó al escenario con los icónicos atuendos de Queen durante su presentación en el legendario concierto de Live Aid en el estadio Whembley en Londres, con la colorida camisa hawaiana de John Deacon, el look "playero" de Roger Taylor, y lo que quizás fue el atuendo definitivo de Mercury: sus pantalones de mezclilla, tenis, tirahueso y la liga de puas en su brazo.



Prosiguieron a recrear dicho concierto con la canción que llevo al conjunto al estrellato, "BohemianRhapsody", en la que Padín se postró para tocar el piano tal como Mercury en el afamado show.



El público aplaudió y postraba sus manos hacia el escenario al son de "Radio Gaga", "Hammer to Fall", "Crazy Little Thing Called Love", una repetición de "We Will Rock You" donde el público ya pudo añadir los icónicos pisotones y aplausos, antes de aparentemente finalizar con "We Are the Champions", en la que Padín deslumbró con el atuendo sin playera pero con la capa y corona de la Reina del Rock.



Al salir del escenario, el público demandó "¡Otra, otra!", a lo que el conjunto regresó con Padín recreando el vestuario de "ama de casa" de Mercury para "I Wantto Break Free", antes de desharse de él para continuar con la balada épica "The Show MustGoOn" y oficialmente finalizar la noche con "Don’t Stop Me Now".



La banda se despidió con una reverencia al público y las frases que Freddie daba en el cierre de todo concierto: "Thankyou, weloveyou!"