La puerta de su casa son dos sábanas

HERMOSILLO.- Las puertas de la casa de Marta Guadalupe Terán Chapa son unas delgadas sábanas, debido a eso en las noches se siente un intenso frío en su hogar y las cobijas no son suficientes.

Para Marta Guadalupe su prioridad son sus dos hijos y no quiere que las bajas temperaturas les afecten, ni que pasen hambre, por eso algunos días de la pandemia se ha quedado sin probar bocado para que ellos puedan tener alimento.

“Mi preocupación son ellos, no sé si van a tener una cena, si van a tener un detalle de Navidad, yo vendo ropa de segunda y estaba ahorrando pero a veces no hay qué comer y no puedo guardar dinero”, expresó Terán Chapa.

Una niña de 12 años con síndrome de Down y un adolescente de 15 que le ayuda con la economía del hogar, son el motor que impulsa a Marta a salir adelante en la colonia Cerrada 10 de Mayo.

Hace mucho frío porque aquí estamos a la orilla, por las noches prendemos la lumbrada en el patio, luego nos metemos y a taparnos con lo que tenemos porque sí se siente el aire helado muy fuerte en nuestras casas, se mete por todos los huecos”.

