La pequeña Liah está en fase terminal, pero ¡tú puedes salvarla!

HERMOSILLO.- “El día de hoy (ayer) un doctor me preguntó si estoy lista para ver a Liah fallecer, pero no, no estoy lista y me niego a dejar que eso suceda”, expresó con voz quebrada Paola Rentería, mamá de Liah Valentina, una niña hermosillense de 2 años, quien requiere un trasplante de hígado para sobrevivir.

Su gastroenterólogo nos comentó que Liah está en fase terminal y eso para mí fue demasiado, porque desde el día uno de su enfermedad yo sabía que su vida estaba en riesgo, pero ahora me lo dijo como si ya perderla fuera un hecho”, dijo desconsolada Paola Rentería, quien no ha dejado de luchar por conseguir el dinero para la operación de la pequeña.

Desgraciadamente, aunque ya hay un posible donador de hígado, la suma para realizarle la cirugía es bastante alta, y debido a las constantes recaídas de Liah Valentina, la familia cada día se encuentra más lejos de alcanzar la meta de 500 mil pesos.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

“Liah los últimos meses ha recaído ya en varias ocasiones y hemos tenido que pagar hospitales privados por no contar con otro servicio”, explicó.

“Todo eso ha hecho que nos alejemos cada vez más de la meta, sin contar que por la pandemia no habíamos podido hacer actividades, y en vez de subir la suma de dinero, sólo la bajamos, es muy desesperante”, admitió.

AÚN HAY ESPERANZA

A pesar de la grave situación en la que se encuentra la pequeña, no todo está perdido, destacó uno de sus médicos tratantes, Ernesto Duarte Tagles, ya que si llegara a recibir un trasplante antes de los próximos seis meses, su vida podría ser como la de cualquier otra niña.

“La única posibilidad de vida o curación, es el trasplante, de recibirlo, asumiendo que todo salga bien, que es lo que pasa la gran mayoría de las veces, Liah tendría una reincorporación a la vida increíble”, aseguró el cirujano de hígado y trasplante.

“La niña empezará a subir de peso, se le quitará el líquido abdominal y su tinte de piel empezará a cambiar, haciendo su expectativa de vida de muchos más años”, afirmó.

El médico hizo énfasis en que para la niña no existe ningún otro método o tratamiento que pueda mejorar su vida, más que el trasplante.

De no obtenerlo, su calidad de vida podría verse reducida severamente, hasta el punto de no sobrevivir más de 6 meses.

¿CÓMO PUEDO AYUDAR A LIAH?