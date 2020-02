La infraestructura de la ciudad es un problema para Carlos

HERMOSILLO, Sonora.- Carlos Reyes Zuñiga es un joven de 24 años quien gracias a su esfuerzo y constancia ha logrado cumplir uno de sus mayores sueños en la vida, el cual es pertenecer a la Selección Nacional de Fútbol para personas de talla baja, donde podrá representar al país contra equipos de todo el mundo.

"Significa un sueño para mi ser seleccionado, a veces no me la creo porque desde los 8 años he jugado fútbol, pero jamás me imaginé que habría una selección para personas de mi talla. Cuando surgió esta noticia en Ciudad de México, inmediatamente supe que tenía que participar", relató.

"La noticia se supo en enero y las audiciones eran los días 2, 3 y 4 de febrero, entonces con mucho esfuerzo mi familia se puso a hacer actividades para que pudiera asistir a la Ciudad de México a concursar. Fuimos 33 los que hicimos la prueba y se hizo una selección de 20, donde quedé yo", agregó.

El joven, quien estudia el décimo semestre de la carrera de Administración en la Universidad de Sonora, aseguró que su tamaño jamás ha sido un limitante para cumplir las metas que se propone, ni tampoco ha recibido algún tipo de discriminación o falta de respeto por compañeros o profesores, cuestión que le hace sentir muy afortunado.

"Gracias a Dios en toda mi niñez no sufrí discriminación, bullyng, ni nada de eso. He sido respetado por todos siempre y eso me ha hecho sentir siempre muy bien, la verdad, porque sé que pude haber sido un blanco".

"Aquí en la Universidad, todos, tanto maestros como alumnos, siempre me han visto como un igual, si batallo con algo ellos me ayudan y jamás me han hecho algún tipo de comentario despectivo por mi físico", reafirmó.

No obstante, lo que sí ha representado un problema para Carlos, ha sido la infraestructura de la ciudad y los diferentes servicios públicos, los cuales, a su parecer, no han tomado en cuenta jamás a las personas de talla pequeña.

"Ha habido problemas con las sillas, los mesabancos, las escaleras, al subirnos al camión o las paradas, es donde las personas de talla baja batallamos más, también cuando vas a oficinas de Gobierno a realizar un trámite es complicado, porque todo nos queda muy alto, entonces sería bueno que fueran más inclusivos con las personas de talla baja", recomendó.

Carlos actualmente se encuentra en preparación para las siguientes pruebas que tiene que al estar dentro de la Selección, así como todos los viajes que tendrá que hacer durante este año, los cuales, aunque lo ponen nervioso, dijo sentirse preparado para todos los retos que se vienen.

"Voy a Toluca el día 14 de marzo, tengo una cita con el doctor especialista en personas de talla baja y luego entrenamientos el día 15. Si todo sale bien, en el mes de abril está planeado un partido en Culiacán con Estados Unidos y para octubre una Copa América en Perú, la cual me tiene muy emocionado", contó.

La jefa del Departamento de Administración de la Universidad de Sonora, María Candelaria González, dijo sentirse muy orgullosa de que un alumno suyo pueda representar a la institución y al departamento a través de actividades tan importantes como esas, por lo que apoyarán a Carlos con la cobertura de todos los gastos en el próximo viaje que tiene en puerta.