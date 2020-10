"La gente ya no sabe pasarla bien si ya no se echa una cerveza", dice Célida López, y le hacen memes

HERMOSILLO, Sonora.- Luego de los dichos de la alcaldesa de Hermosillo, Célida López Cárdenas, donde dijera que la gente ya no sabe convivir si no toma alcohol, en redes sociales realizaron memes al respecto.

Recientemente López Cárdenas coemntó en una conferencia que "la gente ya no sabe pasarla bien si ya no se echa una cerveza" e indicó que es un probema.

"Es un problema gigantesto. El alcoholismo es la principal enfermedad que tenemos en nuestra sociedad, y mientras el alcoholismo se siga aplaudiendo, se siga permitiendo, y no pasa nada..."si yo no más pisteo los fines de semana": Pues es que estás alcohólico; si tú no puedes dejar de beber, es que ya tienes un problema de alcoholismo. "Nada más pisteo los viernes, los sábados, y los domingos"... pues estás jodido, pues".

En la misma conferencia, y por otro lado, la presidenta municipal descartó que vaya a buscar la gubernatura del Estado de Sonora.

"En Morena la única persona que puede lograr que se sumen todos los liderazgos en torno a un proyecto es Alfonso Durazo, no hay nadie más. Yo no tengo ninguna posibilidad de ser candidata a la gubernatura.", declaró.

Sin enbargo, dejó abierta la posibilidad de buscar la reelección por la alcadía de Hermosillo.