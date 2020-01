"La gente no entiende que aquí no es basurero"

HERMOSILLO, Sonora.- Ya son tres años que tienen de batallar los vecinos de la calle Ramírez y Niños Héroes, en el Mariachi, con la cantidad de escombro y ramas que otros habitantes de la colonia dejan sobre la banqueta, al grado que ya han visto ratas y cucarachas.

Olga Fimbres, vecina del lugar, dijo que son los mismos habitantes de la zona y de otras cuadras son quienes tiran los desperdicios, lo que genera contaminación y molestia a los que viven cerca.

Siempre es un cochinero aquí, parece que la gente no entiende que aquí no es un basurero ¿qué les pasa?, no pueden llevarse su basura y nos afectan porque la tiran aquí, no es posible que estemos batallando con ratones y cucarachas", comentó.