La cuenta llena

HERMOSILLO, Sonora.- Entre semana o sacrificando sus fines de semanas, los anotadores de beisbol y softbol, así como árbitros y ampayers son pieza fundamental para el deporte, y el paro de actividades por el Covid-19 los tiene con preocupación.



Aunque para la mayoría de ellos no es el ingreso principal, a varios sí los ha metido en aprietos, a tal grado de tener que pedir préstamos para poder equilibrar sus finanzas.



Tal es el caso de Felizardo Solano, jefe de anotadores de la Liga de Softbol del Staus quien reconoció que esta situación lo ha “atrasado” en su caso particular, y tuvo que recurrir a solicitar préstamos.



“De por sí andaba mal, imagínate ahora con esto. Me ha ido mal, imagínate, tuve que pedir prestado. Yo trabajo en la Universidad, pero tengo muchas deudas, pero con eso me alivianaba y con eso me acabalaba”, destacó.



Para Rosario Durazo, anotadora tanto en juegos locales como en el Cibacopa, esta situación también la dejó sin el ingreso extra que la ayudaba a solventar gastos a los que no les puede poner una pausa.



“En muchos de los casos mi ingreso es superior al de mi esposo, pero debido a la cancelación de todos los eventos de basquetbol he dejado de percibir ese ingreso y la situación sí es crítica.



“Estoy viendo opciones de generar otro ingreso, buscando trabajo en alguna actividad que esté laborando en este tiempo, ya sea desde mi casa o salir a trabajar aún con la contingencia”, afirmó.



Para algunos, no sólo es el tema económico, pues también sirve para llegar y distraerse un rato haciendo de las cosas que más les gustan, tal es el caso de Jesús Carlos Bórquez, ampayer.



“El ampayeo lo he tenido durante más de 30 años como un hobbie y nos da muchas satisfacciones y esta pausa la hemos tomado con calma, pero ya queremos regresar a lo que nos apasiona, estar en el campo, entre los peloteros”, declaró.