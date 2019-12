Karla Vallejo: Una chef con diseño en cada platillo

HERMOSILLO, Sonora.- De niña no soñaba con ser chef, ni siquiera sabía cocinar, lo que sí sabía era ser buena anfitriona y aprender cosas distintas. Sus conocimientos de diseño y su gusto por la gente la llevaron a convertirse en una reconocida chef.

Hace algunos años, Karla Vallejo no sabía ni cocer arroz, platicó, pero al casarse y experimentar en la cocina, descubrió un mundo donde las mezclas, creatividad, sabores y colores pueden dar grandes resultados.

Nunca me imaginé terminar en la cocina, mi carrera es Diseño Gráfico, la verdad nunca cociné en casa, ya que me casé me obligué a cocinar y descubrí que era algo que me apasionaba y me gustaba pintar, que podías hacer mezclas y experimentar con los platillos”, comentó.