Karla Terán dará el gran salto

HERMOSILLO, Sonora.- Con tres años formando parte del sistema colegial deportivo estadounidense, la sonorense Karla Terán está más que lista para afrontar su primera experiencia en los Juegos Panamericanos que serán el próximo mes en Lima, Perú.



Después de conseguir la marca de 1.88 metros en el salto de altura para obtener el boleto al certamen, la estudiante de la Universidad de Arizona se enfrentará a las mejores exponentes del continente en esa disciplina.



Nacida en Ciudad Obregón, pero radicada en los Estados Unidos desde el 2016, la atleta de 21 años de edad, reconoce que el entrenar y competir en el País vecino ha sido una ventaja, debido a la constante participación en eventos y pruebas, en comparación a cuando se encontraba en México.



"El entrenamiento siento que es lo mismo, se hace una pretemporada, luego la temporada. La mayor diferencia que he notado es que acá se compiten muchas más veces. Por ejemplo, a cada tres semanas compites, dos semanas sí, dos semanas no, una sí, una no.



"Cuando yo estaba en México era allá cada cuatro semanas, o nomás para los Estatales y luego tendrías que esperarte para los Nacionales. Eso siento que es la mayor diferencia. Sí es ventaja, porque te acostumbras a estar dentro de la pista", puntualizó.



Para Terán Huerta está será la primera competencia en la que represente a México a nivel mayor –previamente lo había hecho pero en el Panamericano Sub 20–, un reto que desea disfrutar de principio a fin en territorio sudamericano.



A la par de la emoción, acepta que en un escenario de esta magnitud, la coloca con nervios antes de lo que será su participación en la pista, y confiada que esa situación se revertirá a su favor cuando tenga que competir.



"Sí. Siempre se da un poco de nervios, después de que estás en la competencia tienes que aprender a controlarlos, y usar esos nervios para motivarte y no dejar que te ganen y hagan fallar con la competencia", declaró.



Después de superar una lesión en el tobillo que la marginó de las pistas por mes y medio, fue en mayo cuando concretó la marca que le dio el boleto a Panamericanos. A partir de ahí, la sonorense no ha cesado en sus entrenamientos.



Mentalizada y dispuesta a que Sonora y todo México verán lo mejor de ella en la capital peruana, acepta el compromiso de ratificar lo hecho en los últimos meses de preparación para buscar estar en el podio.



"Hay muchas buenas competidoras, y sólo espero poder dar lo mejor de mí. Quiero saltar a la altura que sé que puedo hacer y de ahí dar los resultados, quedar ranqueada. Esa es mi meta para mis primeros Panamericanos, no quedarme abajo y destacar en el salto", apuntó.

Karla Terán estudia en la Universidad de Arizona.