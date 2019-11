Karina tiene aprendizaje triple

Tarde o temprano, el madurar es un paso que las personas tienen que dar alguna vez en la vida. En esta, una nueva etapa, la sonorense Karina Esquer lo está afrontando alejada de casa.

Residiendo en la capital regiomontana, la basquetbolista se encuentra en el primer año de sus estudios universitarios de la licenciatura en Ingeniería Biomédica en el Tecnológico de Monterrey.

Fallar una canasta, la obligación de entregar tareas y el querer estar rodeada de su familia, son presiones y escenarios con los que está aprendiendo a lidiar a sus 18 años la nueva jugadora del equipo femenil de Borregos.

Aparte de lo académico y lo deportivo, creo que me está ayudando a crecer más como persona. Ser más independiente, a manejar mis presupuestos, mi todo. Es completamente otro rollo. En la escuela me está yendo bien. Sí está difícil tener esos tres balances, pero ahí la llevo.

"A veces se me junta la presión de la escuela, la presión del básquetbol, mi familia, se junta y sientes que te estás ahogando, pero hay que sacar todo adelante. Es un nuevo reto y me está gustando mucho, mucho".

En cuanto supo de la posibilidad de ser participe de la dualidad académica/deportiva para una de las mejores universidades del País, Esquer Vila no dudó un solo segundo en aceptar la propuesta.

Al lado de su compañera de equipo también sonorense Lizbeth González, sabe perfectamente que este lugar es el correcto para crecer tanto como persona como jugadora.

"Me la estoy pasando muy padre, estoy disfrutando mucho estar acá. El equipo está muy padre, son súper buenas jugadoras, el entrenador es súper bueno, y sí he tenido momentos difíciles, pero con personas que he conocido acá he podido superar todo y me he sentido muy cómoda acá.

"El Tec de Monterrey es una de las mejores universidades de México, y luego el equipo: Cuando vine a entrenar con ellas, me encantó el ambiente. Las jugadoras son super buenas fuera y dentro de la cancha, que muchas veces no se encuentra eso en todos los equipos. Aquí siento que hay ese equilibrio en la cancha y mental, y me gusta mucha la forma en la que trabajan".

Llegar al máximo nivel universitario en el basquetbol, con el bagaje de haber participado en Mundiales de categorías juveniles, Juegos Olímpicos de la Juventud y los Centroamericanos del año anterior, es un aliciente para Karina Esquer en su proceso de adaptación.

"Me ha servido demasiado, es de lo que más agradezco que me ha dado el basquetbol y me ha hecho crecer como persona y como jugadora y en todos mis aspectos. Jugar contra otras jugadoras mayores y de otros países me ha hecho crecer y prepararme mejor para lo que se viene".

En su año de novata, la jugadora que se desempeña en la posición de movedora vive y disfruta su primera temporada con el representativo de Borregos de Tec Monterrey en la División I de la Liga de la Asociación de Basquetbol Estudiantil; en la cual, aspiran a la cima y al campeonato.