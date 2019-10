Julio, trabajador y "muy de casa"; piden justicia para saber si es quién cayó en socavón

HERMOSILLO, Sonora.- "Esto no va a quedar así, porque como me hubiera pasado a mí, te hubiera pasado a ti o a cualquiera. Precisamente ahorita (ayer) a las 6:30 de la tarde del lunes pasó esto y es hora de que no se sabe nada del cuerpo de él ni de nada", externó Cecilia Rodríguez.

La hermana de Julio Manuel Rodríguez Castro, de 63 años de edad, el hombre que desde el lunes en la tarde se encuentra desaparecido y sus familiares aseguran que pudiera tratarse de la misma persona que cayó al socavón de la colonia Sonacer, exigen justicia a las autoridades.

"Queremos nosotros, como familiares, queremos que se muevan y que hagan algo, porque esto a mí no se me hace justo que esté pasando esto, que tenían que arreglar eso (el socavón) desde un principio y no lo arreglaron.

"Ahora sí ya se están meneando, ya mi hermano cayó ahí, ahora no lo encuentran, y ahora nosotros lo que queremos es que se muevan, así como son ellos para exigir cuando andan pidiendo los votos", expresó.

Luego de que el lunes pasado se diera a conocer que una persona en bicicleta había caído en el interior de un socavón en la red de drenaje en las calles Juan de Dios Bojórquez y Cerro Prieto, Julio, de 34 años de edad, e hijo del desaparecido, reconoció el medio de transporte que sacaron bomberos dentro de la obra inconclusa.

A tres días de haber sucedido la tragedia, autoridades no han podido confirmar si realmente cayó una persona al socavón y fue arrastrada por la corriente al interior de la red, a pesar de que hubo tres personas que aseguraron ser testigos de lo sucedido y que el vehículo estaba en el socavón.

"Hay pruebas, hubo un testigo de que vio que mi hermano cayó. Ahora, ellos mismos dice: ‘No, para saber si la bicicleta la echaron de adrede para estar seguros si él cayó o no’.

"Hay un testigo", insistió, "hay un testigo que él dijo que vio a mi hermano cuando cayó y cuando el muchacho quiso darle ayuda a mi hermano, él ya se había ido, la corriente del agua se lo llevó; el muchacho no tenía la suficiente ayuda como para ayudar a mi hermano".

En la tarde de ayer los hijos de Julio Manuel y familiares, se reunieron con el director de Bomberos, Juan Francisco Matty, quien les explicó las acciones que se realizan, pero para ellos no es suficiente y lo que quieren saber es el paradero de su familiar.

JULIO, TRABAJADOR Y "MUY DE CASA": HERMANA

“Mi hermano es el sustento de su familia. Antes era cargador de tráiler, pero últimamente era albañil, y con ese trabajo humildemente él mantenía a su familia”, expresó Cecilia Rodríguez, hermana de Julio Manuel, la persona que se cree que cayó en el socavón de la colonia Sonacer.

Como todos los días, Julio Manuel Rodríguez Castro, de 63 años de edad, el lunes pasado salió a trabajar en su bicicleta que le había regalado uno de sus familiares que viven en Estados Unidos, pero jamás regresó a su casa, situación que extrañó a su esposa e hijos.

“Mi hermano era muy de su casa, nunca salía y no llegaba tarde, y cuando se iba con sus amigos, él siempre avisaba y sabíamos en dónde estaba, y al principio pensamos que se había quedado con uno de ellos, pero al siguiente día (martes) vimos su bicicleta en el Internet”, platicó su hermana Rosa María.

Julio Manuel se dedicaba a la carga y descarga de tráilers, además de la albañilería, y a pesar de que sus dos hijos son personas adultas y contribuyen a los gastos de la casa, “él era el pilar de la familia”, destacó Rosa María.

Gloria, otra de las familiares, describió a su tío como una persona alegre, bromista, tranquila y con buen sentido del humor, del cual nunca se imaginó que se encontraría en esta situación.

Sólo pide a las autoridades que lo encuentren, ya que la familia está desesperada por lo que han pasado en estos últimos días.