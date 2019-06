Jóvenes sienten miedo de ser atacadas

HERMOSILLO, Sonora.- Caminar por las calles de Hermosillo con temor a ser víctimas de agresiones, violación o asesinato es un estilo de vida muy cansado y estresante que tienen que sobrellevar las mujeres, afirmaron jóvenes universitarias.



En un sondeo realizado entre estudiantes de la Universidad de Sonora, quienes pidieron permanecer en el anonimato por miedo a ser atacadas de alguna forma, expresaron su sentir respecto a la inseguridad.



"Se siente bastante la inseguridad, incluso cuando mi grupo de amigas y yo salimos medio tarde, tenemos que llevar a la mano los cúter que usamos en clases de arte por ‘si a caso’, o irnos acompañadas, avisándonos si llegamos.



"Da bastante miedo estar caminando y sentir que alguien va a pasar, y empezar a caminar más rápido, irte a un lado de otra persona, donde haya luz, es bastante cansado estar siempre al pendiente de que no vaya a pasar algo", enfatizó una alumna.

Falta de respeto



La falta de respeto hacia las mujeres por parte de automovilistas, señalaron las estudiantes, es un problema con el que tienen que lidiar a diario, ya que la sociedad se acostumbró tanto, que lo normaliza.



"A veces desde los carros pitan y gritan cosas, es muy molesto estar aguantando todo eso; y la verdad no sabría decir qué hace falta, porque es algo que ya está en la sociedad, muchos hombres lo ven normal, inofensivo, incluso no sé si la gente ya esté mal, pero llegan a extremos muy feos", aseveró otra jovencita.



Cuando una mujer es agredida, el atacante "va con todo", enfatizó una estudiante de ingeniería, quien destacó que por unos cuantos pesos, una persona es capaz de privar de la vida a cualquier otra.



"Es una impotencia para todas el no saber cómo defendernos, hay mujeres que tienen miedo de salir aunque no han pasado por una situación de ese tipo; ayer (antier) una señora fue golpeada con un bat y es un hecho impresionante porque ella no hizo nada para que eso ocurriera.



"En el caso de la niña, pues un infante es manipulable por cualquier adulto y desgraciadamente no suceden nomás robos de niños: En la misma casa, un primo, tío o el propio padre abusa, y hay madres que permiten esa situación", puntualizó.





Buena educación

Para disminuir la violencia hacia las mujeres, enlistaron, debe existir una buena educación basada en valores y no sólo en las escuelas, sino desde el núcleo familiar.



"Muchas personas dicen que hay carencia de trabajo y puede ser que sí", expusieron, "pero también hay otras personas que ofrecen trabajo y por desgracia, la gente quiere recibir muchísimo dinero".