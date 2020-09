Jóvenes se unen "reciclando por sonrisas" para niños con cáncer y lupus

HERMOSILLO, Sonora.- Con gran respuesta de la ciudadanía, seis organizaciones civiles realizaron el fin de semana la colecta “Reciclando por sonrisas”, en apoyo al pago de tratamientos para niños y jóvenes con cáncer y lupus.

Michelle Félix Soto, fundadora de la asociación Jóvenes por la comunidad, destacó que con esta actividad se logró reunir grandes cantidades de tapitas, botellas de plástico, papel, cartón y revistas.

Refirió que fue en el marco del Mes de la Concientización contra el Cáncer Infantil, en septiembre, que decidieron sumarse a la causa de la Ludoteca Ave Badu para apoyar a menores con esta enfermedad.

Son muchísimos los niños que necesitan tratamientos, son bastante costosos y hay varios niños cuyos padres no cuentan con los medios para poder solventar medicamentos de alto costo, como son los de cáncer y lupus”, expresó.

Jóvenes por la comunidad decidió no sólo sumarse al llamado de la Ludoteca, señaló Michelle, sino que convocó a otras organizaciones —He for she, Movimiento Ecobigoc, Somos Acción por Sonora y Chaviza Revolucionaria— para ampliar la participación.

Félix Soto añadió que para el próximo mes esperan realizar una nueva edición de “Reciclando por sonrisas” y sumar más apoyo contra el cáncer y el lupus.

La asociación Jóvenes por la comunidad se dedica a realizar actividades de ayuda para grupos vulnerables, como visitas y entregas de despensas para asilos y casas hogares.