Jóvenes responden a convocatoria y van a vacunarse

Jóvenes de 18 a 29 años participaron en la jornada de vacunación para terceras dosis de refuerzos contra el Covid-19, con filas de más de 300 personas en algunos puntos.

El módulo de vacunación que registró mayor afluencia fue el Centro de las Artes de la Unison, el cual aunque en un principio tuvo poca participación, después de las 10:00 horas los jóvenes empezaron a llegar uno tras otro.

Hemos tenido muy buena afluencia hoy por parte de los jóvenes, adolescentes y mujeres embarazadas; sólo este día ya hemos aplicado mil 900 dosis, entre Pfizer y AstraZeneca, manifestó la coordinadora de Bienestar en el lugar.

Esto es algo que nos da mucho gusto, porque en la jornada anterior lo más que aplicamos en un día fueron mil 200 dosis, y actualmente ya superamos esa cifra y aún nos quedan alrededor de dos horas de jornada, agregó.

La mayoría de las personas que estaban en el lugar eran estudiantes de la Universidad de Sonora, que terminaron las clases presenciales y aprovecharon para acudir a vacunarse.

También había personas de 30 a 39 años que por diferentes razones no pudieron acudir en la jornada anterior, siendo la más común el haber estado enfermo de Covid.

Yo me contagié justo una semana antes de que iniciara la jornada anterior de vacunación, me dieron el positivo el martes 8 de febrero y el 14 iniciaban, por eso no me la apliqué en ese momento, explicó Roel Antonio Sasturáin, de 35 años de edad.