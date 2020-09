Jóvenes piden material para reciclar y ayudar a niños con cáncer y lupus

HERMOSILLO.- Con libros, revistas, cuadernos que ya no vayas a utilizar y todo el material reciclable que tengas en casa podrás ayudar a pagar tratamientos para niños y jóvenes con cáncer y lupus.

Seis organizaciones civiles realizaron el fin de semana pasado la colecta “Reciclando por sonrisas”, y dada la buena respuesta de los hermosillenses decidieron realizar una segunda este viernes.

En el marco del Mes de la Concientización contra el Cáncer Infantil, en septiembre, decidieron sumarse a la causa de la Ludoteca Ave Badu para apoyar a menores con esta enfermedad.

En esta colecta participan Jóvenes por la comunidad, He for she, Movimiento Ecobigoc, Somos Acción por Sonora y Chaviza Revolucionaria.

También está la opción de una cuenta de banco para hacer donaciones, que es la número 5204-1672-50316593 de Banamex.

Cualquier duda que tengas puedes llamar a Viviana al 66-21-70-50-99 o a Daniela Salas al 66-23-53-24-56.

TODO ESTO PUEDES LLEVAR

Libros, revistas, periódico, hojas blancas de trabajos de la escuela, cuadernos viejos.

Botes de aluminio.

Tapitas de plástico.

Botellas cristalinas de agua o soda con tapa.

¿A DÓNDE?

Plaza Emiliana de Zubeldía.



¿CUÁNDO?

Mañana 18 de septiembre.



¿A QUÉ HORA?

09:00 a 17:00 horas.