Joven denuncia a restaurante de Hermosillo; asegura que propietario y trabajadores los golpearon

HERMOSILLO, Sonora.-Una joven en redes sociales denunció a un conocido restaurante de Hermosillo, que se ubica en el bulevar Colosio, porque el propietario y trabajadores los golpearon siendo el novio el más afectado.

La Fiscalía General de Justicia del Estado confirmó que hay una denuncia del hecho y el caso está en investigación.

La joven evidenció el caso vía Twitter y relató que el pasado viernes 20 de agosto ella y su novio acudieron a Reina Restaurant-Bar. Su pareja ve que hay una botella de media tirada en el suelo y la patea, sin el afán de provocar algún daño.

Le dijeron que tenía que pagar mil pesos por el daño: Joven

El envase termina golpeando una pared de tabla roca del establecimiento y se hace un orificio, ante esto los meseros se le aproximan y le piden que tengan cuidado, de inmediato, asegura la reportante, que hicieron caso.

Al momento de que ya casi cerraban el bar, pagamos nuestras cuentas, y cuando ya nos íbamos a retirar nos atoraron en la salida, y le dijeron a mi novio que tenía que pagar mil pesos por el daño”, mencionó.

Abundó, “Y mi novio se negó a darles esa cantidad de dinero, y les dijo que podía venir a arreglarlo él sin problema, y después salió el dueño”.

Denuncia que un guardia sometió a su novio asfixiándolo al grado de que este quedó inconsciente

Al dialogar, el propietario con ellos llegaron al acuerdo de pagar solo 100 pesos, y no mil como en un principio se planteó por parte de Reina Restaurant-Bar.

“Al momento en que mi novio iba a sacar el dinero, llegó un guardia por detrás de mi novio y lo sometió asfixiándolo al grado que mi novio quedó inconsciente. Mientras lo estaba asfixiando lo llevaron por la cocina para sacarlo por el estacionamiento”, contó.

La joven asegura que entre siete guardias del restaurante lo golpearon a patadas de manera brutal, lo pisaron, le colocaron unas esposas y lo agredieron con un bastón.

“A mí no me dejaban pasar para ver a dónde lo llevaban, y me empujaron los guardias a mí y a una amiga cuando estaba intentando decirles que lo soltaran. Un guardia me cargó a mí y me aventó a un baño y a mi amiga que pudo quedarse la maltrataron”, señaló.

Asegura que le tomaron foto a la INE y lo amenazaron diciéndole que tenían sus datos

El propietario del restaurante dijo a los jóvenes que se lo merecían, cuando el novio jamás soltó un golpe, según lo relatado.

“Le quitaron su cartera y robaron su dinero, le tomaron foto de su INE y lo amenazaron diciéndole que tenían sus datos y que mucho cuidado si hacía algo”, expresó.

Al momento de ser soltados los llevaron por la parte trasera para que nadie los viera heridos, al salir lo primero que hicieron fue acudir al Hospital General para ser atendidos.