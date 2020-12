Joven del Poblado Miguel Alemán irá a la NASA; necesita apoyo

HERMOSILLO.- Una auténtica genio es Julietth Fernanda Contreras Venegas que estando en la preparatoria consiguió una beca para estudiar en el Tecnológico de Monterrey y hace unos días fue aprobada por la NASA para llevar un curso de aeronáutica en Alabama.

La joven del Poblado Miguel Alemán comentó que fue el pasado jueves 26 de noviembre cuando recibió el correo donde le avisaron que fue aceptada por el programa AEXA y Nasa y ahora tiene que reunir al menos 3 mil 500 dólares que es el costo del curso.

"Ya tenía conocimiento del programa desde hace 1 año, porque ya estaba involucrada en ese tipo de proyectos y convocatorias, pero no había podido participar, entonces este año intente y si esperaba quedar seleccionada porque estoy involucrada en lo aeroespacial”, comentó.

Julietth Fernanda Contreras Venegas tiene 18 años, estudia el tercer semestre de ingeniería mecatrónica en el Tecnológico de Monterrey, Campus Sonora Norte y tiene su domicilio en el Poblado Miguel Alemán.

En el Tec me dieron una beca por las calificaciones cuando me cambié, estaba en un Cecytes de Miguel Alemán y se me dio la oportunidad de estudiar aquí por una carta, es una invitación para estudiar con la beca y me quedé con la beca”, dijo.