José ofrece una tradición familiar de 100 años convertida en dulce

HERMOSILLO, Sonora.- Con recetas que su familia pasó de generación en generación en los últimos 100 años, los dulces que ofrece José Guadalupe Reyes Cervantes se venden como "pan caliente".



Hace 20 años llegó a Hermosillo, procedente del Estado de México, con su capital más valioso: Las recetas para elaborar dulces mexicanos que sus abuelos enseñaron a sus padres y que a su vez compartieron con él.



"Ofrecemos dulce de calabaza, la naranja cubierta, la piña, la biznaga, camote, todo lo elaboramos y tenemos almendra garapiñada, nuez garapiñada, cacahuate garapiñado y pepitorias, muy rico ese dulce", expresó con orgullo el hombre de 64 años, "está hecho con melcocha".



El primer punto de venta que tuvo cuando recién llegó a Hermosillofue el Centro y desde el primer día lasazón de esos dulces elaborados a partir de frutas y granos conquistó a los clientes.



"Llegué hace 20 años y me tocó buena suerte porque me tocó un lugar en el Centro y con el dulce, y tenía más surtido, entonces ya a la gente le gustó y me empezó a buscar", recordó.



Las recetasahora las aplican los hijos de José Guadalupe en municipios del Estado.



A diario se ubica a un costado del Poder Judicial en la colonia Las Palmas, donde también ofrece gorditas de nata y aguas frescas.



Invitó a festejar el mes patrio con este dulce mexicano que se elabora de manera artesanal y su base son las frutas naturales.