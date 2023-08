José Ángel Duarte es honrado como el Bombero del Año 2023 en Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora.- José Ángel Duarte Cárdenas, de 55 años de edad, fue galardonado con el premio del Bombero del Año 2023 en Hermosillo.

En un evento realizado ayer en La Cascada recibió el reconocimiento por parte del alcalde de Hermosillo Antonio Astiazarán Gutiérrez y Juan Francisco Matty Ortega, jefe del Departamento de Bomberos.

Realmente no me lo esperaba, fue una sorpresa y me dio mucho gusto de que haya salido yo. El ser dedicado, no faltar a mi trabajo, estar constante a mi trabajo, no faltar”, dijo.