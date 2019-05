Jornaleros accidentados iban a la cosecha de sandía

HERMOSILLO, Sonora.- La camioneta que trasladaba a los jornaleros viajaba de de Oriente a Poniente sobre la carretera Cero Norte cuando chocó contra el pick up, aseguran testigos del lamentable accidente ocurrido ayer en las inmediaciones del Poblado Miguel Alemán.



Aunque el director de Tránsito Municipal, Jesús Alonso Durón Montaño, no reveló detalles sobre el trayecto de las unidades que participaron en el percance que cobró siete vidas, personas que se encontraban en el lugar y familiares de los afectados, comentaron que los jornaleros viajaban de Oriente a Poniente sobre la carretera Cero Norte.



Al llegar al cruce se impactaron con el pick up, el cual supuestamente se dirigía de Sur a Norte, sobre la carretera 12 Norte.



Los jornaleros presuntamente se trasladaban con destino al Campo Talo, a la cosecha de sandía, mientras que los pasajeros del pick up iban al campo Santa Inés, a la compra de este tipo de fruta.



Carreteras de baja velocidad



Durón Montaño indicó que las rúas por las que transitaban los involucrados son carreteras de baja velocidad y se tiene en custodia al conductor del vehículo pick up, quien se encuentra en un hospital debido a las lesiones que sufrió.



"Más esa área, ese crucero, tenemos señalamiento de 40 kilómetros por hora. Es un cruce muy amplio, están visibles los señalamientos, yo creo que ahí en el lugar se puede apreciar que a lo mejor el conductor de algún vehículo no conocía esa carretera porque las personas que normalmente transitan por ahí saben de ese crucero y saben de los señalamientos.

PIDEN REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CRUCERO

La imprudencia de los conductores es la principal causa de accidentes en el cruce de las calle Cero Norte y 12 Norte, según dijeron residentes del ejido El Crucero, y pidenla presencia de reductores de velocidad o un semáforo.

Luego de que ayer perdieron la vida siete personas y 23 más resultaran lesionadas en ese punto localizado aproximadamente 8 kilómetros del Poblado Miguel Alemán, los habitantes de la zona solicitaron a las autoridades poner más atención en el lugar para evitar que se sigan presentando accidentes viales.

“Muchas veces ha pasado lo mismo, ha habido mucho accidentes en el crucero; lo que pasa es que es imprudencia de la gente, porque ya saben que es un crucero y deben de tener precaución.

“Hay mucha gente que sí tiene precaución, incluso hacen alto y no les toca hacer alto, pero por precavidos hacen alto en la carretera que no deben de hacer alto para ellos y hay gente imprudente que se pasa de largo”, expresó Yolanda González.

La residente en el ejido desde hace más de 10 años destacó que los accidentes se incrementan en tiempos de cosecha, durante los meses de abril a julio, ya que es cuando más se puede observar el tráfico de los vehículos que transportan personal a los campos.

“Me gustaría a mí que estuvieran pendientes en este tiempo de la cosecha porque cuando se ponen las patrullas aquí evitan muchos accidentes”, agregó.

Luis Alberto Zavala, ejidatarios, dijo que hace dos años personalmente colocó reductores de velocidad en ese cruce, pero los rechazaron y los tuvieron que quitar.

“Un ingeniero de la carretera fue el que nos apoyó a poner vibradores, pero la gente del Poblado se molestó porque los habían puesto”, añadió.