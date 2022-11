 Jornadas por la Discapacidad y el Autismo: Acudieron más de 200 personas, Club Libera de Corazón Azul

HERMOSILLO, Sonora.- Más de 200 personas acudieron a las Jornadas por la Discapacidad y el Autismo, que la asociación civil Club Libera de Corazón Azul, realizó en las instalaciones de la Universidad de Sonora.

El evento fue inaugurado con las palabras de Manuel Martínez, un joven de 13 años con autismo, quien gracias a las terapias de rehabilitación, y grupos de ayuda, actualmente sabe leer, escribir, y va a la escuela, con otros niños de su edad.

El menor solicitó a las personas aprender sobre el autismo, para saber qué hacer con los niños como él, y que nadie sea excluido o rechazado por esta condición.

Soy Manuel Martínez, tengo 13 años, y tengo autismo, creo que el conocimiento es poder, por eso los invito a aprender sobre autismo”, expresó.

Gloria Pérez Cosío y Sánchez, coordinadora de la actividad, celebró la respuesta por parte de la sociedad, porque asistieron a las conferencias, médicos, enfermeros, personal de salud en general, y padres de niños con autismo.

Entre las ponencias que se brindaron, se priorizó el tema de la inclusión académica y laboral de las personas con autismo, en las escuelas y empresas, para que puedan ser alumnos funcionales, independientes, y que tengan la capacidad de vivir sin sus padres.

“Es muy importante la detección temprana y oportuna”, señaló, “invitamos a todos los médicos generales, pediatras y doctores, que cuando vean el primer foco rojo en los pacientes de inmediato los refieran al neuropsicólogo, o a algún pediatra que lo pueda empezar a atender.

La atención oportuna en los pacientes es sumamente importante, porque mientras más pequeña se atienda a una persona, le da más oportunidad a que su rehabilitación sea mucho más rápida, en cuanto al tiempo, y llegue a la vida adulta siendo independiente”, recalcó.

DIFÍCIL DE MEDIR

Gilberto González Mellado, siquiatra infantil y adolescente, y uno de los ponentes del evento, resaltó que el autismo va en aumento en México, pero es difícil medirlo, ya que no hay estadística confiable al respecto.

Es en la consulta donde se ve el incremento, y siempre es la terapia el principal tratamiento que requieren, para adaptarse favorablemente a su entorno social.

Un niño con autismo mide su nivel de afectación, con relación a la funcionalidad del niño, entonces entre más diagnósticos o sintomáticos sean nuestros niños, el pronóstico se complica más.

“Y en su atención todos estamos implicados, no solo yo como médico, no sólo sus papás, no sólo sus maestros, todos estamos implicados, y la terapia es esencial para ello. Los niños no se van a cansar, es algo que ellos necesitan para estar mejor”, subrayó.

Los diferentes ponentes pidieron al personal de salud, buscar atender a estos niños y jóvenes en todos los campos de dificultad que enfrenten, ya sea el habla o comunicación, el área social, intelectual y las comorbilidades agregadas.