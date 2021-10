Jesús creyó que todos olvidaron su cumpleaños hasta que supo que redes se cayeron

HERMOSILLO, Sonora.- Miles de personas vieron afectado su trabajo o vida cotidiana con el fallo de casi siete horas que tuvieron el día de hoy redes sociales como Whatssap o Facebook, uno de ellos fue Jesús Nevárez, un hermosillense que aceptó vivir un momento de desilusión cuando pensó que ninguna persona lo había felicitado en su aniversario número 29, afortunadamente, fue después de media tarde que recibió la felicitación de todos sus seres queridos.

Yo no soy de andar revisando a cada rato el celular, pero me extraño que no me llegaran felicitaciones como todos los años, y ya le llame a un amigo mío y me comentó que se había caído el sistema", recordó riendo.

"Me sentí mejor porque si había pensado no se habían acordado, y dije, 'ya en el transcurso del día se acordarán', pero se me hizo extraño porque siempre me felicitan", contó.

Mensajes de felicitación para Jesús llegaron en la tarde

Fue después de las cuatro de la tarde que todos los mensajes de felicitación comenzaron a llegar a su WhatssApp, siendo según sus palabras, como un verdadero abrazo de cumpleaños que recibía en ese momento, sobre todo cuando llegó el audio de su mamá.

"Me llegaron algunos mensajes, principalmente de mis familiares, lo que es bastante gratificante, como si estuvieran aquí, sobre todo el de mi mamá, porque ya saben como son las mamás, me mando muchas felicitaciones y un audio de 30 o 40 segundos", dijo divertido.

"La verdad si esperaba esta fecha, porque teníamos ya planeado con mis amigos venir aquí al Centro a un bar para festejar mi cumpleaños, y como ya llegó el sistema ya nos estamos comunicando y poniendo de acuerdo".

Para Jesús, esta divertida anécdota que vivió es una muestra más de la importancia que tienen actualmente las redes sociales en la vida de las personas, ya que es uno de los principales canales de comunicación que tienen las personas.

Además, aprovechó para mandar un mensaje a cualquier persona que pueda vivir lo mismo que él durante su cumpleaños o fecha especial, y les aconsejó no desesperarse, ya que tarde o temprano los mensajes van a llegar.

"Si acaso le llega suceder a otra persona el próximo año, que haya otra caída de sistema yo les diría que no se frustren, que no se sientan mal, que ya en la tarde llegan los mensajes porque llegan", dijo riendo apenado, al recordar la curiosa situación que vivió durante este día.