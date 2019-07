Jennifer, futura administradora y excelente atleta

HERMOSILLO, Sonora.- Un promedio de excelencia y 40 medallas de oro, plata y bronce reflejan la pasión con la que Jennifer Guadalupe busca cumplir sus sueños: Convertirse en profesionista y posicionarse como una de las mejores atletas paralímpicas del mundo.



Jennifer Guadalupe Villalobos Gómez tiene 18 años de edad y acaba de concluir la preparatoria en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora (Cecytes), quien le otorgó un reconocimiento especial por su trayectoria deportiva.



Y aunque su camino hacia el éxito ha sido difícil, pues nació con una discapacidad, relató que logra cumplir las metas que se propone gracias al apoyo que recibe de sus padres, familiares, amigos, compañeros de clase y deportistas.



"Empecé a practicar atletismo a los 10 años y poco a poco fui creciendo en el mundo del deporte, y de igual manera, echándole muchas ganas, también crecí en lo que es el ámbito académico.



"Tener dos carreras muy importantes en mi vida, que es el deporte y combinarlo con el estudio, ha sido muy complicado; sin embargo, creo que es algo fundamental para la vida de una persona, de una adolescente", detalló.



A PUNTO DE DESISTIR



En varias ocasiones, narró, estuvo a punto de desistir en continuar su camino hacia el sueño de ser una deportista reconocida; pero sin duda disfruta sus triunfos cada vez que añade una nueva medalla nacional, internacional o mundial a su aparador.



"Creo que este camino es algo difícil, se necesita mucha dedicación y hay momentos donde no te sientes con ánimo de dar el 100%, pero tienes que buscar las posibilidades para sobresalir", subrayó.



Jennifer explicó que actualmente compite en la categoría F46 para personas en sillas de ruedas y amputadas, y forma parte de la selección México, que participa en eventos internacionales y mundiales.



"Mi discapacidad es de nacimiento, nací así a raíz de un problema que tuvo mi mamá en el embarazo y poco a poco he ido creciendo con ello; ha sido difícil en el ámbito social porque hay personas a las que les impresiona ver este tipo de discapacidad.



"Pero creo que ha sido mi gran motivación y me ha enseñado muchísimas cosas que, cuando estaba más pequeña, creía que no iba a conocer; y tanto el deporte, como lo académico, me han ayudado mucho", destacó.

Jennifer muestra orgullosa algunas de las medallas que ha obtenido.



CUMPLIR METAS



Para cumplir sus metas en el ámbito profesional, platicó, eligió la Universidad Estatal de Sonora (UES), donde estudiará la carrera Administración de Empresas Turísticas para poder combinarla con el atletismo en niveles más altos.



Jennifer Guadalupe precisó que ver a otras personas con algún tipo de limitante, también la motiva a darse cuenta de que cada día es un nuevo comienzo para luchar.



"Creo que algo muy importante es rodearse de personas que siempre estén apoyándote", añadió, "y sobre todo, que tu mismo te propongas esos sueños que debes alcanzar, y poder cumplirlos".