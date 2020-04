Jaime cambia sus artesanías por despensa

HERMOSILLO, Sonora.- Desde hace dos semanas la venta bajó para Jaime Cruz Mendoza, quien vende sus productos como bolsas, sombreros, flores de rafia y otros artículos tejidos; ahora los ofrece incluso a cambio de despensa.



Hace siete años, Jaime, de 29 años, llegó de Oaxaca para buscar un mejor ingreso, pero por el Covid-19 las ventas cayeron.



“Antes me iba un día y agarraba 300 ó 400 pesos, cuando era muy alta la venta hasta 500 pesos, ahora a lo más que llevo a mi casa son 100 pesos, pero no nos alcanza para nada”, relató.



Antes su esposa lo acompañaba a vender, pero por seguridad de ella y su niño de 4 años, ahora sólo él es quien sale para buscar el sustento.



“Me levanto a las seis de la mañana y a las siete agarro el camión, me voy a dar una vuelta por varias partes o alguna plaza pero ahora todo está muy solo”, comentó.



“Si gustan comprarme algo puedo ir a donde la gente esté o si quieren intercambiar despensa a cambio de alguna bolsa u otra cosa que les guste también es válido”, dijo, “también si me pudieran donar despensa se los agradecería mucho”.