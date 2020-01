Jahir Barraza apuesta al título

En su regreso al futbol mexicano, el delantero Jahir Alejandro Barraza se plantea sólo éxitos y alegrías, ahora enfundado en el uniforme del equipo de Cimarrones de Sonora a partir del Torneo Clausura 2020 del Ascenso MX.

El atacante con experiencia en Liga MX, llega procedente luego de un paso de poco más de seis meses por el equipo de FF Jaro, de la Segunda División del balompié de Finlandia.

La última ocasión que el jugador de 29 años de edad participó en el futbol nacional fue con Venados de Mérida en el pasado Apertura 2018 del Ascenso MX, con los que doce partidos, nueve de ellos de inicio y sin anotaciones en 727 minutos en cancha.

Estoy contento de regresar a jugar a México y siempre plantearse los retos más altos posibles; primeramente hacer un buen torneo para calificar a la liguilla y poder pelear por el campeonato aquí en el Ascenso".

Si bien Barraza Flores se incorpora a un equipo que no calificó a la liguilla el pasado torneo y en el que terminó como la peor ofensiva de la liga con apenas 10 goles a favor, esto es un escenario que no le asusta y lo afronta con motivación, más que otra cosa.

"Yo creo que uno como ‘9’ siempre tiene la responsabilidad de hacer goles, a veces que si el ‘9’ no anda de la mejor manera se ve en los goles; pero como siempre yo lo he dicho, voy a trabajar al máximo, a tratar de ganarme un lugar en el once inicial y de ahí pelear por hacer anotaciones".