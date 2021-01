Ivermectina no cura Covid, pero sí ayuda a disminuir efectos

HERMOSILLO.- La ivermectina no es un medicamento que cure el Covid-19, pero sí puede ayudar a disminuir sus efectos si se toma en el momento adecuado y con las dosis correctas, afirmó el médico internista e inmunólogo, Alberto Monteverde Maldonado.

“Lo primero que hay que dejar en claro, es que no existe en la actualidad ningún tratamiento, antiviral o medicamento que elimine el Covid de la vía respiratoria una vez que se establece”, dijo.

Lo que sucede con la ivermectina es que mediante avanza la pandemia va creciendo la evidencia que si se usa en la fase 1, que es al inicio de la enfermedad, ayuda a disminuir la fase inflamatoria del virus, pero si se quiere utilizar cuando un paciente está entubado o ya está dañado el pulmón, no va a servir de nada”, explicó.

El medicamento funciona sólo si se toma en las dosis correcta y en el momento clave de la infección, enfatizó, cuando aún no se desarrollan la mayoría de los síntomas.

CONTRAPRODUCENTE

De no ser así, no sólo el medicamento no va a funcionar de nada, sino que podría resultar contraproducente para el paciente, por ello la importancia de no automedicarse.

“La ivermectina tiene que utilizarse a dosis correctas, a dosis altas, no es una pastilla nomas, ni puede ser de automedicada, tiene que ser un médico quien la prescriba de acuerdo a los kilogramos del paciente”, expuso.

“No es como que voy a la farmacia, me compro la ivermectina y ya, no es un medicamento que funciona de esa manera, pero tampoco quiere decir que no sirva, sólo que tiene que tomarse de forma adecuada”, insistió.

EL PELIGRO

El peligro que existe con este y otros medicamentos de libre venta como la azitromicina, dijo, es que la gente piensa que al tomarlos no debe acudir al médico, lo que hace que no tenga un monitoreo adecuado de la enfermedad y pueda empeorar sino está siendo vigilado.

“¿Es peligroso que la gente tome la ivermectina?, sí, porque piensan que se van a curar y no se monitorean de forma adecuada, cuando la clave de esta enfermedad, es siempre el monitoreo constante y el apoyo médico inmediato” aclaró Alberto Monteverde Maldonado, Médico Internista e Inmunólogo.