Israel Quijada le da batalla al cáncer

HERMOSILLO.- Después de doce años, el cáncer en los huesos desafía a Israel Quijada Herrera de nueva cuenta, pero como en la primera ocasión, él está convencido de que vencerá a la enfermedad y saldrá adelante.

“Yo espero que todo funcione, estamos esperando que me apliquen la segunda quimio para después hacer estudios para ver cómo se ha desarrollado el tumor, pero tengo mucha fe en que todo saldrá bien”, dijo.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

La primera vez que enfrentó esta enfermedad Israel tenía tan sólo 17 años.

Ese proceso fue complicado, admitió, pero fue gracias a su familia que salió avante, y al igual que en ese momento, hoy es su esposa e hijo quienes lo animan a luchar todos los días.

“A los 17 años empecé con molestias en las piernas, dolores que no me dejaban caminar… estuve así por seis meses hasta que decidieron hacerme una biopsia y vieron que afortunadamente el cáncer estaba dentro del fémur, no se expandió”, contó.

“En esos momentos mi madre fue un gran apoyo, mi familia ni se diga… ahora ya con familia cambian mucho las cosas: Tuve que explicarles a ellos, pero yo ya lo viví, yo ya sé a lo que voy, sé que se sufre, pero hay que saber cómo sobrellevar estas cosas y tengo que mostrarle eso a ellos”, detalló.

El cáncer es una enfermedad muy traicionera, que no sabes cómo va a regresar o cuándo, entonces tienes que estar preparado para recibirla y enfrentarla, sin darle la espalda”, comentó.

EMPRENDEDORES

Actualmente, por las quimioterapias y la debilidad en sus piernas, Israel trabaja desde casa en un bazar que abrió junto a su esposa, el cual ha formado con donaciones de ropa y otros artículos que les han hecho sus conocidos.

El matrimonio también abrió un negocio de postres y jabones artesanales llamado Quicha, con el cual han logrado pagar estudios y tratamientos para Israel.

“Iniciamos un emprendimiento en septiembre u octubre del año pasado: Hacemos postres y jabones artesanales, tenemos pay de queso, zanahoria y pay de mazapán”, compartió.

“Con esto busco apoyar a mi esposa, y también recaudar para una operación, porque como está la fractura en el hueso de la pierna se tiene que hacer un cambio de huesos por prótesis de fémur y cuesta 400 mil pesos”, explicó.

Todos estos proyectos, dijo, le ayudan a estar concentrado en el trabajo y no pensar tanto en su enfermedad, algo que siente que hace más llevadera la situación.

¿CÓMO APOYAR A ISRAEL?