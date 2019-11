Isaac Santiago necesita apoyo para estudios genéticos y un casco

HERMOSILLO, Sonora.- Para realizarle estudios de genética y comprarle un casco especial al niño Isaac Santiago, de un año tres meses, su madre pide el apoyo de la comunidad.

Celeste Félix es madre soltera, originaria de Nogales, pero desde hace meses viaja frecuentemente a Hermosillo para diversos estudios que tiene que realizar a su hijo, quien padece craneosinostosis.

"Me dicen que es una malformación en el cráneo, pero eso le puede afectar en otras cosas y me están pidiendo un estudio de genética, se lo harán el 3 de diciembre en Hermosillo y enviarán la muestra a Estados Unidos", dijo.

El costo del estudio es de siete mil 200 pesos, además tiene que adquirir un casco especial, con un costo de seis mil pesos, para cuando Santiago empiece a caminar y evitar así golpes en la cabeza.

La craneosinostosis es cuando las suturas del cráneo cierran de forma prematura y limita el crecimiento del cerebro, puede no crecer en la parte de las suturas o crecer de forma lenta y provoca una malformación en el cráneo, comentó.

Celeste actualmente se encuentra desempleada y aunque cuenta con el apoyo de su familia, requiere a veces de la ayuda y solidaridad de la comunidad para costear los estudios.

"Trabajaba en una guardería", explicó, "pero por lo mismo que tengo que salir frecuentemente a Hermosillo o quedarme con mi bebé, no me quisieron renovar y a veces por eso no me dan trabajo".