Investigan reporte de hombre que mató y comió a un perro

HERMOSILLO.- El reporte de que un hombre en situación de calle mató un perro para comérselo movilizó a asociaciones de animalistas y generó conmoción en redes sociales; la Fiscalía General de Justicia del Estado investigará de oficio este reporte.



Carolina Araiza Sánchez, líder de Pata de Perro A.C., manifestó que se investiga la situación por parte del colectivo para obtener más datos sobre el suceso.



“Nos llegó el reporte en la mañana (ayer) y estamos recolectando datos para dar con el paradero de esta persona, hasta el momento no hay más datos”, comentó.



IMPACTA

Mary Badilla, quien reportó el hecho a la autoridad y la asociación, manifestó que a las 07:00 horas un cliente llegó a la tienda de conveniencia perturbado por la situación.



Llegó y nos contó que el hombre andaba maltratando a un perro, él llegó con otro para poderlo refugiar porque andaba además muy agresivo con las personas, además de que al querer afrontarlo el cliente al hombre, este le arrojó con una pata del perrito”, contó.



La ciudadana aseguró que se hizo el reporte al número de emergencias 911, pero ninguna patrulla llegó al lugar y no se presentó el reporte al Centro de Atención Canina y Felina.



“Sí vimos que algunas patrullas estaban rondando y pasaban por la calle pero no se detenían, no sé si lo estaban buscando”, dijo, “pero con nosotras no llegó nadie y nos dio miedo salir porque estaba agresivo”.