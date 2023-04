Investigan en Hermosillo casos de malos procedimientos estéticos

Con ceguera y paralización en una parte de su cuerpo resultaron al menos seis personas que acudieron a realizarse un procedimiento estético en Hermosillo con personal no certificado, casos que la Barra Sonorense de Abogados (BSA) trabaja para interponer acciones jurídicas.

Rosa Icela Rendón Rendón, presidenta de la organización, explicó que personas que no son médicos aplican de manera errónea botox en los labios, ácidos para el rejuvenecimiento, tratamientos en cara, cabello y cuerpo a personas.

No es un médico el que lo está haciendo, probablemente sea en una sala de belleza, en algún consultorio, pero no un médico especialista en ese tema; entonces de tal manera que son los casos que se han estado identificando aquí en la ciudad de Hermosillo.

“De que a alguien le pusieron o le hicieron una mala aplicación de algunos de esos productos, pudieron haberle causado un daño a la salud”, dijo.

Además de la ceguera y paralización en una parte de su cuerpo que han sufrido los pacientes, citó Rendón, también han enfrentado problemas para respirar e ingerir alimento.

En estas situaciones, explicó, el responsable de aplicar el tratamiento se deslinda al decir que no se debe al mal procedimiento sino a la mala reacción del paciente y el afectado queda con un daño en su cuerpo.

“En lugar de traerle una mejora en su aspecto personal, sucedió una situación tremenda, personas que perdieron la vista, personas que perdieron movilidad, pero al hacer cosas tan personales que nadie dice fui y me apliqué botox”.

“Fui y me apliqué algo acá o en la ceja, el cabello, el cuerpo me hicieron esto, es algo tan íntimo probablemente no tenga los suficientes elementos voy a denunciar”, declaró.

ORIENTAN A ABOGADOS

Ante estos casos donde los afectados piensan que no tienen elementos para denunciar, explicó, la Barra Sonorense de Abogados busca informar a los profesionistas de las leyes para abordar estos problemas desde una perspectiva al derecho a la salud.

“A partir de la presentación de esos casos es que la Barra Sonorense de Abogados se dio a la tarea de investigarlos y de averiguar cómo poder organizar una serie de conferencias bajo esa temática para conocer más del derecho a la salud”, apuntó.