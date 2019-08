Invade plaga de mosquitos a Bahía de Kino

HERMOSILLO, Sonora.- Invadidos por una plaga de mosquitos aseguraron estar los habitantes de Bahía de Kino, los cuales se hicieron presentes desde hace aproximadamente un mes, pero autoridades estatales emitieron un comunicado a la Comisaría argumentando que la situación no era de prioridad.



No distinguen edad, sexo, raza, nacionalidad, religión o estatus social. Los mosquitos pican a quienes estén a su paso, en especial si las personas viven cerca de esteros o lagunas, como la familia de Laura Cristina Martínez, residente de la colonia Barrio de la Cruz.

"Un martirio es lo que estamos viviendo ahorita, aquí con el mosquiterío. De perdida uno tiene con qué defenderse con abanicos, pero hay gente tan pobre que ni abanico tienen y con niños chiquitos.

"Anoche andaban fumigando y ahí en la esquina se les quedó el carro tirado, pero ya no aguantamos, la verdad, ya tiene más de dos semanas, como un mes que empezó lo fuerte y cada año es lo mismo", dijo.

SÍGUENOS EN NUESTRO PERFIL DE GOOGLE NEWS Y MANTENTE AL DÍA

PIDIERON FUMIGACIÓN



Roberto Arnoldo Prado Castro, comisario general de la localidad, comentó que el pasado mes de junio realizó una petición de fumigación ante la Secretaría de Salud y apenas le respondieron el pasado jueves, informándole que no era priorizad la fumigación en esa zona, pero la programarían para tres semanas.



"Sí es cierto, yo estoy con la población, ya veces son intolerantes los mosquitos. Yo vivo aquí y pues tampoco los aguanto. Hicimos la petición por parte de la Comisaría, yo pienso que en tiempo y forma, en junio, la tengo aquí en mis manos, al sector Salud.



"El sector Salud contestó que no era prioritario y la prioridad sería deshacer los criaderos, como servicios de descacharre, deshacernos de basura en los patios y de los contenedores de agua acumulada", explicó.



FUMIGAN POR SU CUENTA



Ya que el sector Salud no tenía programada a corto plazo una campaña de fumigación, Prado Castro indicó que decidió contratar a un vehículo que fumigara, de acuerdo a las posibilidades de la propia comisaría, pero tuvieron una falla técnica que supuestamente ayer mismo quedaría reparada.



"Cuando me llegó la contestación, el mismo día dije: Me arranco, renté maquinaria para fumigar porque sinceramente es intolerante esta situación que estamos viviendo aquí en Kino y anoche (viernes) me di ala tarea de fumigar", dijo.

"Sólo nos alcanzó para dos calles, porque la máquina se les descompuso, la batería ya no quiso prender, la estuvimos haciendo arrancar y luego se nos incendió, pero ya para estas horas me llegó una batería nueva y la vamos a poner a arrancar a más tardar a las 07:00 de la tarde de hoy", puntualizó.

Algunos comerciantes comentaron que lo más grave de la situación es que la proliferación de mosquitos es tan incómoda para las personas que afecta al turismo y hace que ya no vuelvan o se vayan en el menor tiempo posible, por lo que piden a las autoridades correspondientes ayuda de manera urgente.