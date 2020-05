Intenta vender zapatos usados para comprar comida

HERMOSILLO, Sonora.- Con la esperanza de vender zapatos usados para comprar alimento don Ramón Constante Ceja, de 82 años, pone en el patio de su casa su pequeño puesto para ver quién le compra; en tres días no ha vendido ni una.



En las mañanas aprovecha la sombra de un mezquite y espera sentado tener la suerte de vendedor en el predio de su casa, que se ubica en el cruce de Monteverde y Tepache, en la colonia Lomas de Madrid.



“Es para la comida, luego antier me puse y ayer, y no vendí ningún par, ahora ya van a dar las doce del medio día y tampoco”, contó.



Los zapatos se los dieron para que hiciera negocio. También tiene un poco de ropa que le dieron para que las vendiera, pero corren con la misma suerte que el calzado.

Hasta el momento se ha alimentado con las donaciones que le ha hecho la familia de su hermano, como fue el arroz que le regalaron ayer para que desayunara. Él vive en un cuarto aparte y nunca tuvo esposa, ni hijos.



De joven trabajó de carrocero, pero enfermó y perdió todo lo que había ganado en los tratamientos médicos. No recuerda con exactitud cuál es su enfermedad, pero asegura que está medicado. Su refrigerador no sirve y no puede tener comida guardada.



Su viejo abanico de pedestal ha dejado de funcionar, por ventana tiene una cobija colgada y su casa de ladrillo se derrumbó en algúnas áreas, sólo permanece en pie el cuarto donde descansa, pero al techo ya se le ven las varillas.

Mientras tanto él espera con fe a que llegue el primer comprador de zapatos a su hogar.



¿PUEDE APOYARLO?



No tiene teléfono pero su dirección es: Tepache y Monteverde en la colonia Lomas de Madrid.

En los tres días que ha instalado su pequeño puesto en el patio de su casa en la colonia Lomas de Madrid no ha vendido nada