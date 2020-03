Intensifica la alcaldesa acciones de prevención por el coronavirus

HERMOSILLO, Sonora.-El Gobierno de Hermosillo intensificó el fin de semana medidas preventivas por el Covid-19, con operativos de la Policía Municipal, Inspección y Vigilancia y otras dependencias.



Estas medidas son para llamar a la conciencia de la importancia de quedarse en casa para inhibir la propagación Coronavirus al evitar la conglomeración de personas.



La Policía Municipal instaló 10 filtros informativos en diferentes puntos de la capital sonorense y cuatro en la zona rural, con el fin de compartir con los automovilistas las indicaciones del Sector Salud.



A quienes circulaban en sus vehículos durante la tarde y la noche, se les exhortaba de manera respetuosa y amable a manejar directamente a su hogar y solo hacer salidas por asuntos esenciales y no sociales.



“Por instrucciones de nuestra alcaldesa Célida López y el comisario Gilberto Landeros Briseño mantenemos estos filtros informativos para compartir con los conductores las recomendaciones de la Secretaría de Salud de permanecer en casa, no asistir a lugares concurridos, no salir a balnearios o playas, esas recomendaciones dan los oficiales”, indicó Alonso Durón, director de Tránsito Municipal.



Durante los operativos del sábado, el comandante dijo que los hermosillenses en su mayoría han acatado la recomendación hecha por los oficiales en los distintos cruceros y en los puntos carreteros.



En Bahía de Kino, dijo, la afluencia fue atípica para un sábado, ya que la afluencia no superaba a la que se registra entre semana, por lo que era evidente que el mensaje había hecho eco en las familias.



Policías municipales llevaron a cabo perifoneos con auto parlantes en distintos sectores de la ciudad, desde el interior de las colonias hasta los tianguis, para socializar de primera mano estas indicaciones.



OPERATIVOS EN TIANGUIS



La Dirección de Inspección y Vigilancia reforzó el fin de semana su operativo para notificar a locales de fiestas y particulares de que no estarían permitidas fiestas con más de 10 personas.



Gino Saracco Morales declaró que bares, casinos, gimnasios y cines están cumpliendo la medida de cerrar sus puertas, esto después de un operativo conjunto con la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Coesprisson) y la Dirección de Alcoholes del Estado.