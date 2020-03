Instalan dos brigadas en el aeropuerto de Hermosillo

Dos brigadas de la Secretaría de Salud se instalaron en el Aeropuerto Internacional de Hermosillo como parte de las medidas preventivas para evitar el contagio del Covid-19.

Uno de los equipos está en la sala de espera para abordar y el otro al interior, en el área de llegada.

Un cuestionario rápido es el que se les aplica a quienes llegan a la ciudad, se les brinda gel antibacterial y se les ofrece tomarles la temperatura.

Ricardo Muñiz llegó a Hermosillo procedente de la Ciudad de México y manifestó que no sólo en este ciudad encontró que hay medidas de prevención sino en otros aeropuertos del País, lo que es algo positivo para todos.

Al descender de la aeronave nada más me preguntaron los síntomas, cómo me sentía, cómo venía del vuelo, me ofrecieron el gel antibacterial y un folleto de información. Está muy bien y está buena la información”, comentó.