Instalaciones deportivas se usarían para pacientes con Covid-19

HERMOSILLO, Sonora.- Por las características de las instalaciones, la Unidad Deportiva del Noroeste sería uno de los espacios para albergar a los contagiados por Covid-19, indicó el director de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora, Genaro Enríquez.



En un hipotético caso de que los casos tengan un incremento exponencial y los hospitales tengan complicaciones de capacidad, hay inmuebles que ya se tienen en la mira.



“Se hizo un recorrido por las instalaciones deportivas, previendo que si esto llegara a desbordarse y quedarse sin capacidad los hospitales, se pudiera utilizar como lugares en los que se pudiera atender a los enfermos.



“Son instalaciones, primero, muy grandes, refrigeradas, con instalaciones de baños cada una de ellas y una serie de cosas que (se piden) en este plan que ordenó la gobernadora de utilizar todos los recursos disponibles para brindar la mejor atención”, explicó.



Aclaró que esto no representa ningún tipo de inconveniente pues la totalidad de los deportistas que utilizan estos espacios están en sus casas, debido a la misma suspensión total de actividades en la Unidad.



“Nosotros no tuvimos ningún inconveniente porque no se afecta a ningún deportista, a final de cuentas ahorita están sin uso porque todos los deportistas están en su casa.



“Si en algún momento son utilizados por la Secretaría de Salud, durante ese tiempo será el mismo tiempo en donde deportivamente tampoco se estarían utilizando”, explicó.