Insomnio y desórdenes en el sueño, afectaciones por pandemia: Sicóloga

HERMOSILLO, Sonora. - Insomnio y desórdenes en la rutina del sueño son una de las principales afectaciones que ha ocasionado la pandemia por covid-19 en las personas, debido a la expectativa del futuro y la situación económica, afirmó la sicóloga clínica Carolina Burgos Navarro.



Esta situación, señaló, puede traer consigo desórdenes y afectaciones significativas en la salud mental de las personas, por ello la importancia de que cada individuo se preocupe por manejar su estrés y ansiedad durante la contingencia, mediante actividades de provecho que mantengan su mente y cuerpo ocupados.



Es importante saber que las preocupaciones nos afectan más cuando nuestro cuerpo entra en su etapa de “descanso” y lo que hace el estrés normalmente es detonar un insomnio", indicó.



"Empiezan a surgir muchas dudas, no sabemos qué pasará mañana, si me pagarán en mi empresa cuando no tengo clientes activos, por poner un ejemplo. Es entonces que el ser humano entra en un estado de alerta anormal y se protege de esa forma, llevándolo al insomnio y posteriormente a una crisis de ansiedad", reiteró.



Aunque no hay una cura exacta para este tipo de afectaciones, Burgos Navarro fue enfática en que el movimiento y las actividades de recreación en casa pueden ser un tratamiento efectivo para tratarlas, ya que de esa manera el cuerpo y la mente se reactivan y se facilita lograr el descanso.



"Es importante crear rutinas en su día, sustituir pensamientos, activarse físicamente, aunque no puedan salir pueden hacer ejercicio dentro de casa, leer libros, jugar con sus hijos, vean este tiempo como un regalo de reconectar con nuestra familia", aconsejó.



"La gente que no es acreedora de una televisión pueden jugar juegos de mesa, contar cuentos, memoranda, lotería. Podemos meditar, hacer yoga, es importante saber qué hay muchas plataformas que nos están ofreciendo sus servicios, identificarlas y hacer uso de ellas".



Para aquellos que sienten una necesidad mayor de apoyo, Burgos Navarro ofrecerá una charla gratuita en vivo, este próximo martes a las 18:00 horas a través de su página de Facebook, Carolina Burgos Navarro, así como también, ofrecerá asesoría gratuita personal mediante el mismo medio.