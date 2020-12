Injusto si suben tarifa del transporte: Usuarios

HERMOSILLO.- Debido a que Vigilantes del Transporte prevé que pudiera aumentar a 20 pesos la tarifa del servicio, los hermosillenses “pegaron el grito en el cielo” ante ese pronóstico.

En un sondeo realizado por EL IMPARCIAL, los usuarios del transporte coincidieron que no podrían pagar 20 pesos por persona, ya que es un costo demasiado elevado, en caso de que así sucediera.

Los usuarios coincidieron que sería injusto cualquier aumento en estos tiempos, ya que no podrían pagar 20 pesos por pasaje.

“Se me hace injusto. Lo que va a pasar es que no vamos a poder agarrar el camión, si andamos en camión es porque no tenemos dinero”, expresó Laura Martínez, empleada.

Alfonso López Villa, dirigente de Vigilantes del Transporte, consideró que ante el incremento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), podría subir la tarifa del servicio a 20 pesos por persona.

El dirigente de Vigilantes de Transporte explicó que este incremento del 3.33% en la gasolina, entrará en vigor a partir del 1 de enero, lo cual afectará en la tarifa.

Nos preocupa eso porque obviamente va a impactar a los ciudadanos. Ahorita todo el impacto lo está absorbiendo el Gobierno del Estado”, agregó.

Sin embargo, resaltó que el temor es que el Estado no tenga la solvencia suficiente para continuar absorbiendo los costos.

“Estamos hablando de un aumento en el costo de un 5%, es muy significativo pero tenemos que el trasladar a una persona podría costar 20 pesos”, dijo.

Actualmente, existen circulando en la ciudad alrededor de 240 a 240 unidades del transporte urbano de las casi 350 unidades y el costo de la tarifa es de 9 pesos.

“Se me hace injusto, no sabía que se pensaba hacer eso. Lo que va a pasar es que no vamos a poder agarrar el camión, si andamos en camión es porque no tenemos dinero para pagar taxi o úber”, comentó Laura Martínez,

empleada.

Por su parte José Enrique López, empleado opina que “No se puede. Es un abuso. Ahora resulta que la mitad de mi sueldo diario voy a pagarlo en transporte, cuando los asientos están trozados, con camiones sucios y malas condiciones”.

“La verdad está imposible de pagar, tengo dos hijos que van a la escuela y está imposible. ¿En que cabeza cabe que voy a poder pagar tanto dinero? No me alcanza lo que gano”, concluyó Guadalupe Salazar, madre de familia.

ASÍ LAS COSAS

Vigilantes del Transporte dio a conocer que podría subir la tarifa del transporte ante ciertos factores.

$20 podría subir la tarifa.

$9 Tarifa actual.

5% Podría aumentar el costo.

Fuente: Vigilantes del Transporte.