Inicia su negocio de entregas de fruta y verdura a domicilio

HERMOSILLO, Sonora.- Al ver la necesidad de sus padres por salir a comprar sus víveres en tiempos de contingencia y con alta probabilidad de contagiarse de Covid-19, un joven emprendedor hermosillense decidió abrir un pequeño negocio que lleve las frutas y verduras a domicilio y que así las personas se queden en casa.



Pablo Gutiérrez, de 31 años de edad, antes de que el Covid-19 llegara a Sonora, era un empleado que cumplía con su horario normal, está recién casado y para el próximo mes de junio, él y su esposa esperan a su primera hija.



Debido a la necesidad que la comunidad enfrenta, principalmente la población de la tercera edad, decidió emprender su propio negocio, con la ayuda de su suegro y cuatro colaboradores.



“Esto me nació porque mis papás son personas mayores de 60 años y veía que empezaban a salir por el mandado y eso, y vi que se exponen mucho como personas mayores, y empecé a ver que iba a hacer falta esto.



“Mi suegro tiene un negocio que le surte frutas y verduras a los comedores industriales, restaurantes y pues vi que tenía el conecte, pues decidí abrir el negocio”, contó.



Se les entrega una lista a las personas cuando se comunican por WhatsApp, explicó, los clientes hacen su pedido y se lleva al domicilio el mismo día por la tarde, pero tienen que solicitarlo entre 06:00 y 09:00 de la mañana para poder que se surta el mismo día.



“Antes de empezar con este negocio, apenas la semana pasada, yo hice un pedido a una cadena muy conocida, que fue la que empezó con esto de los envíos, pero me dieron hasta cuatro días para llevarme lo que pedí y la mitad iba incompleta, entonces eso también fue parte de la idea, de no quedar mal y entregar rápido.



“Esto realmente lo estamos haciendo para ayudar a la gente mayor, que es la que más nos pide ahorita, es como una red que se está haciendo, primero me pide una persona y al otro día me pide esa misma persona, pero para la casa de sus papás y eso es lo que se me hace padre, como le comenté a mi esposa”, externó.



Con todos los cuidados



La entrega del producto se realiza con todas las medidas que el Sector Salud ordenó, indicó Pablo, todo el tiempo se utiliza cubrebocas, guantes y se trata de tener el menor contacto con el cliente.



“Yo no tengo contacto con las personas. Llegamos a dejar el producto y les preguntamos que si dónde lo ponemos y lo colocamos lo más lejos que se pueda, porque de eso se trata, que no tengan contacto, que no salgan y que nosotros tampoco nos expongamos.



“Si todo se hace con el debido cuidado, no creo que haya mucho riesgo, pero de todas maneras la ropa, cuando llego a la casa, se queda en la pura entrada y me desinfecto. Mi esposa es la que no sale”, agregó.



El pequeño negocio familiar inició hace menos de dos semanas, en el que participa la esposa de Pablo, quien lleva la contabilidad y administración; su cuñado, quien es un experto en control de calidad de la fruta y la verdura; y su suegro, que motivó a emprender el negocio y los asesora en todos los rangos.