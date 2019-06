Incendio no frena subastas de los autos chatarra

HERMOSILLO, Sonora.- A pesar del incendio ocurrido la semana pasada en donde se quemaron 320 vehículos en el depósito vehicular en Las Minitas, las subastas de autos chatarra continuarán, anunció Fermín Gonzalez Gaxiola.



El Síndico Municipal señaló que este tipo de siniestros afectan estas actividades, pero se tiene el propósito de continuar con el remate de cerca de mil carros.



"Los vehículos quemados pasan a ser chatarra, ya siniestrados son chatarra, la verdad, pero vamos a continuar con esta subasta esperamos que para el mes de octubre se pueda hacer", abundó.



Hasta el momento, detalló que los dueños de automóviles recientes que fueron afectados durante el incendio no han ido a reclamar sus unidades, sin embargo continúan a la espera.



"Aún no tenemos el peritaje, pero el responsable (Fiscalía) deberá de entregarlo en el transcurso de la semana, esperemos que quede listo a más tardar en estos días ", dijo.



La segunda subasta se espera realizan dentro de dos meses, destacó el funcionario, en donde se subastarán autos en estado de abandono cuyos propietarios no tienen intención de recogerlos.