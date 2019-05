Incendio deja a familia sin su hogar

HERMOSILLO, Sonora.- De pie bajo un árbol, doña Julieta observa fijamente las cenizas de lo que durante más de 20 años fue su hogar: Una estufa y el resorte de un colchón calcinado, un montón de láminas que ya no sirven y un auto clásico que pretendían echar andar nuevamente.



Aunque la acompaña su familia y varios vecinos, ella sólo mira los restos de madera ahora carbonizada y unos pedazos de juguetes que eran de su nietecito; realmente no escucha, todavía no asimila que ya no tiene un techo dónde resguardarse.



Ayer alrededor de las 10:20 horas, el Departamento de Bomberos recibió el reporte sobre un incendio, en una vivienda del ejido La Victoria.



"No sabemos qué pasó, a mí me avisaron que se estaba quemando y me vine, pero ya estaba todo en llamas", puntualizo, aún con la mirada hacia la mancha negra que se pintó en el patio.





En shock



Aún en estado de shock, Julieta Véjar no se explica cómo inició el fuego en su hogar, ubicado en Las Palmas número 6, en el ejido La Victoria, si no había ningún tipo de vela encendida, ni aparatos electrónicos conectados, además del refrigerador.



"No usamos veladoras ni nada de esas cosas, no tenemos idea (de qué pasó); este carro estaba en proceso de arreglarse, pero ya se quemó todo; pero al menos todo está bien, no le pasó nada a nadie y lo material…como quiera", manifestó.



Doña Julieta relató que vivía en un cuarto de lámina de cuatro metros de ancho por seis de largo, el cual dividió en dos partes y le añadió un pequeño baño; lo habitaban ella, su esposo y frecuentemente su nieto.



Con sólo lo que traían puesto y bajo el techo de la casa contigua, es como permanecerá Julieta mientras vuelve a "levantar" su vivienda.

Si desea y está en sus posibilidades ayudar a Julieta Véjar y su familia, puede comunicarse al teléfono 6622278288 o acudir al domicilio número 6, de la calle Las Palmas, en el ejido La Victoria.