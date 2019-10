Iguana bebé fue el atractivo en el Festival de Insectos y Arácnidos

HERMOSILLO, Sonora.- "Juana", una iguana macho de dos años de edad, fue uno de los principales atractivos, pues los niños y adultos podían tocarla y cargarla, además de conocer un poco sobre su alimentación.

Este fin de semana se realizó el Cuarto Festival de Insectos y Arácnidos en el Centro Ecológico de Sonora (CES) para conocer y respetar la fauna sonorense.

Los expertos brindaron pláticas sobre las abejas, las arañas venenosas, los reptiles, alacranes y otros más.

Con diversos stands interactivos con la oportunidad de tocar a animales como milpiés, tarántulas, vinagrillos, entre otros; niños y adultos acudieron a las instalaciones del CES.

Bajo la consigna de educación ambiental, los distintos clubes de la carrera de Biología de la Universidad de Sonora (Unison)mostraron a los asistentes mitos y realidades sobre los diferentes insectos y arácnidos, además de otros animales.

A aprender

Brian Loaiza, presidenta del Club de Arácnidos, explicó que la idea de este festival es que las personas conozcan los animales que tienen su hábitat en Sonora, cuáles son de importancia médica y cuáles inofensivos.

"La idea no es saturar a la gente con información que no conozca", expuso, "es para que aprenda sobre arañas, escorpiones, vinagrillos, matavenados,que sepan qué animales tenemos en Sonora y aprenda de ellos, que pierdanel miedo y descubra para qué nos beneficia y que no sólo maten por matar".