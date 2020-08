Ignoran cubrebocas y sana distancia dentro de camiones

El uso de cubrebocas ni la sana distancia, en lo que tanto han insistido las autoridades de Salud para evitar un probable contagio de Covid-19, no se respeta al momento de subirse al transporte público, a pesar de que en ocasiones hay aglomeraciones.

En un sondeo realizado por EL IMPARCIAL, usuarios y choferes coincidieron que no se exige el cubrebocas al pasajero porque el desenlace podría terminar en una agresión física.

Nunca lo han exigido, cada quien, por lo regular la mayoría sí (lo trae), pero no todo mundo, el chofer nunca lo exige”, dijo Julio César Peralta, usuario.

En estos tiempos de pandemia por el Covid-19 debe destacar la unión y no los pleitos por exigir el uso del cubrebocas, opinó Flores López, quien esperaba la línea 11.

“De no estar peleando, discutiendo de ‘¡oiga, pues bájelo!’. Muchas veces van a su trabajo, pero igual el señor que no trae su cubreboca es mucha irresponsabilidad”, manifestó.

“Nunca he sabido que le digan nada (al usuario) de ‘¿sabes que no te puedes subir?’ (en camiones); como en un negocio que entras ‘oye no traes, no pues no puedes pasar", expresó Carlos Contreras, otro pasajero.

SE MOLESTAN: CHOFER

Los choferes tampoco quieren exigir el cubrebocas.

“Yo no puedo decir nada porque se le echa la gente encima a uno, si de hecho ellos ya deben de saber que deben de subir con cubrebocas y no lo hacen”, dijo Héctor Sesma, operador del transporte público.

Tampoco se respeta la sana distancia, y todos quieren llegar a su destino.

Vigilantes insisten en más unidades

La pandemia del coronavirus ha complicado más la situación del transporte urbano en Hermosillo porque hay una exigencia de más unidades para cumplir con el protocolo de la sana distancia, pero a la vez hay menos ingresos, aseguró Alfonso López Villa.

El dirigente de Vigilantes del Transporte explicó que las empresas administradoras del transporte en Hermosillo siguen cobrando por kilometraje, sin embargo, el ingreso no es el mismo porque hay menos usuarios.

Abundó que aún con la falta de ingreso en “las horas pico” se debe de aumentar el número de unidades para cumplir con el protocolo de la sana distancia a bordo de las unidades y no haya aglomeración de personas porque cada vez hay más sectores de la economía que tienen reapertura.