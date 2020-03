Ignoran conductores señalamientos en zona escolar del Sahuaro

HERMOSILLO, Sonora.- Padres de familia, directivos escolares y vecinos de la colonia El Sahuaro denunciaron la imprudencia de algunos conductores por circular con exceso de velocidad sobre la avenida De los Yaquis, ignorando los señalamientos, topes y que es una zona escolar.

Es frente a la Escuela Primaria Demófilo Maldonado Nateras donde el problema de vialidad se agrava cada vez más, ya que los automovilistas que circulan por el lugar, no les interesa la seguridad del peatón e imprimen velocidad superior a la permitida en una zona escolar.

Los reportantes destacaron que tales actitudes han ocasionado varios accidentes automovilísticos, incluso atropellamientos, lo que pone en riesgo la seguridad de los estudiantes y de las personas que intentan cruzar la calle, por la gran afluencia de vehículos.

"De hecho (el miércoles pasado) hubo un accidente, atropellaron a una niña… van dos niñas, de hecho, aquí mismo, un día en la tarde, en las semanas anteriores y ayer en la tarde atropellaron a otra niña, porque no respetan el alto.

"Los de la primaria ponen un programa de vialidad y eso, pero se les echan encima los carros, la gente es muy grosera y no respeta, les vale que sea zona escolar y le aceleran, y rara vez se mira un policía aquí", comentó Guadalupe Martínez, residente del Sahuaro.

Personas que laboran en los comercios aledaños coincidieron con la reportante en que algunos conductores circulan infringiendo el Reglamento y la Ley de Tránsito, y consideraron que hacen falta reductores de velocidad, cebras peatonales y un señalamiento de alto.

"Yo considero que sí hace falta que pongan más topes, un alto para que se paren los carros, porque es imposible cruzar para el otro lado de la calle, porque los carros no se paran, hay mucho tráfico y andan bien recio.

"Está un tope y, a pesar de que no estamos tan pendientes de lo que sucede afuera, nos damos cuenta de que pasan recio los carros porque suena cuando pegan los carros en el tope, se oyen los frenones a cada rato y cuando le aceleran", destacó una empleada de una ferretería.

USAN MEDIA HORA

Manuel Coronado Martínez, director de la Escuela Primaria Demófilo Maldonado Nateras, explicó que desde hace dos años que está a cargo del plantel, se implementó un programa de vialidad, apoyados por el Ayuntamiento de Hermosillo, quien les otorgó un permiso para cerrar un carril de la calle Sahuaro Final, a la hora de entrada y salida.

"Teníamos el problema aquí enfrente, porque a las horas de entrada y de salida, era un caos, porque es una escuela muy grande y a través de la gente de vialidad del Municipio, llegamos a un acuerdo que íbamos a cerrar durante una hora un carril de la calle.

"Realmente usamos nomás como media hora, pero cerramos esta callecita, se hace un solo sentido (de Norte a Sur) y ponemos conos para que no hagan doble fila, y eso en la mañana y a mediodía lo hacemos a diario", explicó.

Pero a pesar de que se colocan varios señalamientos de zona escolar, añadió, además de quienes apoyan al marcar el alto, hay ciertas personas que no respetan los señalamientos, ni al personal de apoyo, ni a los niños que intentan cruzar la avenida.

"Digamos que en general las personas nos entienden, es una zona escolar, pero hay personas que no sé si llevan mucha prisa o si sus asuntos son muy importantes y se van pasando, porque cuando nosotros marcamos el alto es porque van a pasar niños o van a pasar los carros.

"A pesar de todo eso, hay ciertas personas que no disminuyen la velocidad y ponen riesgo a los niños. Ocasionalmente yo salgo a coordinar, porque como director sí me reconocen y algunos respetan más, pero sí te gritan que te quites y se enojan", señaló.

PIDEN PACIENCIA

Tanto los padres de familia como maestros y vecinos de los alrededores solicitaron a la ciudadanía tener paciencia al momento de circular por la zona y, sobre todo, precaución al momento de circular, para evitar accidentes fatales.

Habitantes cercanos a la escuela comentaron que alrededor de las 18:30 horas del miércoles pasado, una menor de aproximadamente 10 años de edad, fue atropellada por una conductora que tripulaba un sedán, color oscuro, pero se dio a la fuga al ver que la pequeña se levantó por su propio pie.

"Dicen que la mujer iba hecha la mocha y atropelló a la niña, pero se fue y no quiso saber nada, dijo que no le había pasado nada y arrancó, pero después se la llevaron al hospital porque le dolía la cadera, pero no se sabe quién es o donde vive, iba con otro niño", platicó una denunciante.