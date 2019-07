Identifique los desechos domésticos de cuidado

HERMOSILLO, Sonora.- Los desechos como las pilas, jeringas, vidrios y focos, deben de ser tratados con precaución al momento de tirarlos a la basura, pues pueden causar daños en la salud y cuerpo.



Aarón Montaño, coordinador de Hermosillo Recicla, explicó que en ocasiones el manejo de algunos residuos en el hogar tiene que ser depositados en lugares específicos, no solamente arrojarlos al bote de basura, como las pilas, jeringas, los vidrios y focos.



Destacó que lo importante es aprender a separar ese tipo de materiales y darles el destino final que se debe, de esa manera se cuida el medio ambiente y por lo tanto, la salud.



"En el caso de las jeringas es recomendable que se le quite la aguja y esta misma la doble, hay que depositarla junto a los residuos sanitarios; las colillas de cigarros tienen cientos de químicos, por lo que hay que depositarlas en un envase de plástico o vidrio buscar centros de acopio, como los reciclacentros.



"En el caso de las pilas, hasta la chicas, son muy dañinas, tienen mercurio y es tóxico para el medio ambiente y para el humano y si lo respiramos nos puede dañar piel, ojos y hasta órganos internos, por eso hay que buscar centros de acopio y en los reciclacentros estamos acopiando pilas.



Otro material muy común que se desecha en los hogares, es el caso del aceite doméstico, el cual en ocasiones se tira por el lavatraste, ocasionando tapones y afectando el agua, por lo que hay que tener el debido cuidado.



"Se debe de recolectar en una misma botella de aceite y llevarla a un reciclacentro, donde se está recibiendo con la finalidad de que este material no contamine el medio ambiente", puntualizó.



MEDICINAS CADUCAS



Los medicamentos caducos, Aarón Montaño dijo que no se deben de tirar en el baño o echarlos al drenaje o fregadero, pues también contienen sustancias que dañan aún más el agua.



Para ayudar a los recolectores de basura, el coordinador de Hermosillo Recicla recomendó envolver en papel o periódico los cristales quebrados y no echarlos así nada más a la basura porque puede ocasionar que algún recolector se lesiones, y el mismo trato deben de tener los focos.



"Es muy importante que todos tengamos la cultura del cuidado de los residuos domésticos que pueden afectar a la misa familia o a los recolectores; esto se trata de apoyarnos todos y cuidar el medio ambiente", recalcó.



En los primeros días de agosto, los reciclacentros contarán con centros de acopio de medicamentos, esto para después llevarlos a los lugares donde se les dará el correcto destino.