Identifican restos de padre e hijo desaparecidos con pruebas de ADN

HERMOSILLO, Sonora.- Ramón Pena Díaz y Ramón Francisco Pena Monge, padre e hijo, desaparecidos desde octubre del 2020, fueron identificados mediante pruebas de ADN de los cuerpos hallados en el ejido Tazajal.

Cecilia Delgado, dirigente del colectivo Buscadoras Por La Paz Sonora, explicó que en septiembre del año pasado Ramón y Ramón Francisco fueron privados de su libertad por un grupo armado que se vestía como una fuerza policial.

Al pasar los días y no aparecer, una de las familiares se integró al colectivo para buscar a estos dos hombres.

“De hecho cuando los encontramos les dije ‘a mi se me hace que ya salió tu esposo e hijo’, ‘no, no es’ y ya le dije ‘ve y checa’ porque ese día no andaba con nosotros, pero si ahí estaban”, comentó.

Hallan cuerpos de hombres en fosa clandestina

El cuerpo de dos hombres fueron hallados juntos en una fosa clandestina localizada en abril en el ejido El Tazajal, ubicado en el tramo La Victoria a San Pedro El Saucito.

Hoy el colectivo indicó que mediante las pruebas de ADN que hizo la Fiscalía pudieron ser identificados estos restos humanos y los allegados a Ramón y a Ramón Francisco fueron avisados.

Cecilia Delgado invitó a todas las personas que tengan familiares sin ser localizados a que se hagan las pruebas de ADN en la Fiscalía General de Justicia del Estado y que sean avisadas cuando den con sus seres queridos.