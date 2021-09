Identifican cuerpo de joven reportado como desaparecido en Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora.- Un joven reportado como desaparecido el 09 de febrero del 2020 en Hermosillo, fue identificado mediante pruebas genéticas de la Fiscalía General de Justicia del Estado para ser entregado a la familia.

Se trata de Óscar Arturo Félix Silva que fue privado de su libertad por un grupo de hombres armados y sus restos aparecieron el mes de diciembre del 2020 en la zona de Las Cuevitas, al Norte de la Ciudad.

Cecilia Delgado, dirigente Buscadoras Por La Paz Sonora, detalló que los restos humanos estaban desde el pasado 2 de diciembre en el Laboratorio de la FGJE.

Se tardaron un montón, y no es justo, es demasiado lo que se están tardando y no estaban ni calcinados, eran restos, cuando se tardan mucho es cuando están calcinados, pero así se me hizo demasiado 8 meses”, manifestó.

No siento alivio, siento mucho dolor: Madre de Óscar Arturo

Lizeth, madre de Óscar Arturo, expresó que su hijo no regresó a su casa como ella quería y no había consuelo para el dolor que sentía.

“No siento alivio, siento mucho dolor porque nunca perdí la esperanza de hallarlo con vida, siempre me resistí, siempre me decía que no tenía que buscar a mi hijo aquí, si él está vivo. No siento alivio, siento un dolor que me está matando”, dijo entre llantos.

En total Buscadoras Por La Paz Sonora han localizado 179 restos humanos y otras personas más han sido halladas con vida.